关税战2.0︱路透社：部份稀土制造商 获批简化版出口证

更新时间：16:23 2025-12-02 HKT
发布时间：16:23 2025-12-02 HKT

路透社周二（2日）引述一名知情人士说，至少有三家中国稀土磁铁生产商已获得出口许可证，可以加快向部分客户供货。这实现了中美元首峰会达成的一项重要成果。

相关新闻：欧盟与中国建立稀土供应特别沟通渠道 以确保供应正常

美国总统特朗普上任第二个任期后，开打全球关税战。中国随后作出反制，宣布就稀土出口作出多方限制。直至中美领袖在南韩APEC会面后，双方达成多项共识，包括对等关税「休战」一年，两国紧张关局势终得以缓和。中国之后开始设计「通用许可证」为核心的新稀土许可制度。

知情人士透露，金力永磁已获得向几乎所有客户出口的许可证，而宁波韵升和中科三环也获得向部份客户出口的许可证。

