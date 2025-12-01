Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

柬埔寨电骗｜17岁少年疑遭禁锢 家属被要求2日内交赎金¥20万

即时中国
更新时间：18:00 2025-12-01 HKT
发布时间：18:00 2025-12-01 HKT

重庆市奉节县一名17岁少年上月12号经广西前往柬埔寨，之后证实受困于柬埔寨电骗园区。他姊姊在网上发文反映，弟弟至今生死未卜，对方要20万（人民币‧下同）赎金才肯放人，无奈家中经济条件窘迫，希望获得各方协助，将弟弟带回家。

少年王祖校起初向家人谎称去浙江打工，于11月12日晚上6时许，从重庆前往广西防城港。14日下午，他曾与姊姊丁女士联络，其后与所有家属失去联系，社交账号亦被注销。丁女士之后在网上翻查弟弟社交账号关联人士，并与其中一名名叫「雨将军」的网友联系。

「雨将军」起初模仿王祖校语气说话，将头像照片改为王祖校常用头像，并改名叫「北方」，在引起丁女士怀疑后，他索性不再掩饰，不仅发送一段影片，显示王祖校在电骗园区打字，亦透过照片向丁女士展示，王祖校因表现不佳，被电骗团伙成员用手铐铐著。雨将军声称，由于王祖校不听话，准备把他卖到其他地方去。

不法分子威胁斩下受害者手臂

在警方帮助下，丁女士发现雨将军目前所处国家就在柬埔寨，且是当地专门贩卖人口不法分子，种种线索证实王祖校目前情况岌岌可危。「雨将军」之后让家属在两天之内准备20万元，只要把钱交出，就把王祖校送回来。他又多次主动给丁女士发送多则短讯，包括继续殴打王祖校照片等，并扬言要是家属惹他不满就会斩下王祖校手臂。

丁女士表示，弟弟平时比较听话，是被家乡骗徒骗去柬埔寨，对方声称在柬埔寨能赚高工资，弟弟就信以为真。如今电骗集团一定要20万赎金，家庭经济情况不好，赎金堪称天文数字，全家人不知道怎么筹钱，连王祖校确切在哪个园区都不知道。丁女士直言，想通过网络的力量，尽快早点让弟弟回家。

