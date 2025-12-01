Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗湖口岸︱4旅客北上偷运72只虎纹钝口螈 大妈藏裤裆图关过被截

即时中国
更新时间：13:22 2025-12-01 HKT
发布时间：13:22 2025-12-01 HKT

如胡乱带不明物种动物或植物入境别处，随时触发生态灾难。近日，罗湖海关查获四名进境旅客携带72只外来物种活体虎纹钝口螈。

中国海关总署微博通报，罗湖海关关员在对进境旅客进行监管时，发现三名女性旅客、一名男性旅客进入海关监管区未向海关申报，四人均行色匆匆，有意从远离查验岗位的一侧快速通过，海关关员立即对四人进行拦截检查。

涉案者行色匆匆

相关新闻：罗湖口岸︱北上女玩手机扮淡定过关 一揭裙底藏229条活鱼｜有片

经进一步检查，海关关员分别在男性旅客的腰腹部、上衣口袋香烟盒及行李中，查获用特制黑袜包裹的18只疑似活体螈科动物；在其中一名女性的口袋、腰腹部及行李中，查获21只同类动物；在另外两名女性的行李中，查获33只同类动物。

经深圳海关动植物检验检疫技术中心鉴定，活体动物均为虎纹钝口螈，在国内无自然分布，属于外来物种。

相关新闻：罗湖口岸｜旅客带18万元赴港 被搜出保温杯塞满「人仔」

海关提醒，根据有关规定，未经批准，不得擅自引进外来物种，禁止携带、寄递活体动植物进境。违反规定的，海关将追究法律责任。

