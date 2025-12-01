江西男婚宴后酒驾电动车遭祸亡 妻儿告主人家及宾客索偿¥45万

江西一名60岁的男子参加婚宴后酒驾，其电动车在路上不幸发生侧翻后重伤不治。死者妻儿向宴请方和共饮者索赔45万多元（人民币），经过两场法院审理，法官维持原判裁定被告无罪。

全程无人劝酒加酒

《极目新闻》报道，谌某根在2023年10月4日中午参加战友陈某庚为儿子儿媳举办的婚礼，并在现场选择饮用白酒。根据法院文件，宾客是自行选择喝酒且自行倒酒的，期间无人劝酒。而在新人敬酒环节，谌某根喝的是水，当时也无加酒或劝酒。

法庭文件显示谌某根在婚宴上是自愿喝酒的。（示意图）羊城晚报

散席后谌某根跟友人一同离去，几人走到世博华城后分别，谌某根随即沿高安市瑞阳大道开车回家。约下午一点半，谌某根骑行时发生侧翻，后经抢救无效死亡。谌某根妻儿不同意解剖尸检，所以其真正死亡原因无法确定，但他们仍然将陈某庚家人和友人共5人告上法庭。

法院认为，谌某根妻儿无法提供被告存在特定危险先行行为，以及谌某根的死亡与喝酒有关系。邀请朋友参与酒席或席间敬酒是传统习俗，而散席时谌某根也不见异常。因此裁定要求被告5人承担注意照顾义务缺乏事实与法律依据，驳回其诉讼请求。谌某根妻儿不服一审判决上诉，宜春市中级人民法院二审驳回其上诉、维持原判。