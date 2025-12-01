珍惜生命｜湖南烟花店老板死控官员欺压 喝农药引爆店舖3人轻伤

昨天（30日），湖南郴州一名烟花店老板留下遗书称冤屈无处可诉，先引爆自家烟花店后，在车里喝下农药自杀，目前正在送医抢救；现场有3人轻伤，也已送医接受治疗。事件引起社会关注，网友纷纷质疑当地官员压榨人民，将该老板逼上绝路。

官员要钱并限制产业发展

当天上午约7时，彭海勇在微信群组里上传自己喝农药的影片并留下遗书，让大家去华泰城「看烟花」。遗书中称，当地政府人员、街道办书记等人曾多次以各种理由索取烟花与礼品，甚至向其索要钱财。同时点名指出郴州市副市长彭生智在烟花行业治理中搞「一刀切」乱作为，影响产业人员生计，更涉及偷情供养私生子等不当作风；又批评环保部门缺乏依据却将污染问题归咎烟花行业。

彭海勇控诉这些情况是行业普遍潜规则，并表示「看到这些时我可能已不在人世，这是我的遗言，也是所有烟花爆竹店主想要反映的问题」。

网友上传的影片显示爆炸范围包括周边建筑物，部分大楼倒塌，现场浓烟滚滚，3人轻伤。《南国今报》采访附近居民，表示听到非常响亮的爆炸声，后发现自己家的窗户玻璃也被震碎。郴州市委市政府发布公告称高度事件，并已经成立小组调查事件，严肃处理。

