中国观察︱高市「台湾有事论」致中日紧张 简单粗暴反制恰得其反

即时中国
更新时间：08:59 2025-12-01 HKT
发布时间：08:59 2025-12-01 HKT

中日关系紧张，中方接连取消日本艺人的活动。日本女歌手滨崎步的上海演唱会、爵士钢琴家上原广美的音乐会、偶像团体「桃色幸运草Z」的上海活动，以及日本人气动画「美少女战士」音乐剧等，全部因「不可抗力因素」取消。

日本女歌手大槻真希28日在上海参加活动「万代南梦宫嘉年华2025」，正在演唱动画《海贼王》片尾曲《memories》时，灯光突然熄灭，音乐停放，舞台陷入黑暗，她错愕地张大嘴巴，匆匆离开舞台。相关影片在社交媒体疯传，引起大多数负评。

相关新闻：中日恶化︱大槻真希出席上海Bandai Namco嘉年华 台上突停音乐演出腰斩

许多网友在影片弹幕上说：「一首歌的时间等一等都不行吗？」「太难看了」「又被世人落下口实」「太不尊重人了」。多数歌迷表达不解，直说「太魔幻了」，「要么演出前就取消，要么唱完这首歌算了」，「一边高喊创造良好营商环境 一边却这种操作」「半点契约精神都没啊」，「政治高于一切，叹息」。

如此神操作，就连前《环球时报》总编辑胡锡进也看不下去。他撰文指出，演员唱到一半将其阻止，当众把演员轰下台，这首先让人感觉是对演员个人的不尊重。这样做很容易给外界攻击我们的对日制裁提供口实。

相关新闻：中日交恶｜河南「东京大饭店」改名「开封欢迎你」惹热议

滨崎步上海演唱会在开唱前一夜突然被取消，同样也引发争议。她在声明中透露，她与200名工作人员已花5天时间完成舞台搭建，所有准备均按正常流程推进，取消决定完全出乎意料，对1.4万名粉丝深感歉意。为了回馈粉丝，滨崎步在空无一人的体育馆照常登台，完整唱完一场「一个人的演唱会」，并录下全程，让网友感到「心酸」。

日本首相高市早苗发表「台湾有事」言论而且拒不收回，中方予以反制，本来天经地义。但反制也要讲究方式方法，而不是简单粗暴，否则恰得其反。正如胡锡进指出，对日制裁在发力的同时，目标和边界掌握得越准，执行过程越注意人性化，可持续性越大，效果也将越佳。

纪晓华

