山东母女占领他人电影座位 反骂16岁事主「没社会地位出来干吗」︱有片

即时中国
更新时间：07:00 2025-12-01 HKT
发布时间：07:00 2025-12-01 HKT

内地列车、戏院不时发生占据他人座位纠纷。山东有16岁少女发现自己的电影院座位，被一对母女霸占，要求对方离开时，却被该家长谩骂：「没资格没社会地位出来干吗？」，网民纷斥霸占他人座位的母亲，向女儿「示范如何当泼妇」，赞事主「16岁女生敢维权已很勇敢」。

网民：女儿面前示范当泼妇

山东有网民发布影片，指29日某戏院发生一场霸占他人座位的纠纷。影片显示，一名穿白外套、拿著饮料的少女，在电影开场后进入放映厅，但发现自己的座位，却被一名带著数岁女儿的女家长占著。

少女要求对方返回自己座位时，与女家长爆发口角。女家长不满与少女「沟通」，对方却不肯让出座位，少女即反驳「干吗要沟通」、「座位是我出钱买的」。

女家长即指骂少女不坐到其他空位，没完没了。少女回骂对方在倚老卖老。当女家长知道少女只有16岁时，即骂对方「没资格，没社会地位出来干吗？」

影片在网上热传，网民纷纷斥责女家长是离谱的「宝妈」，「把『厚颜无耻』发挥到极致」、「在女儿面前示范如何做泼妇、不要脸」、「女孩子出门在外太难了」、「当著自己孩子面前，欺负别人孩子」、「占位还有理？」

 

