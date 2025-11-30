大学新势力｜企业家「下场办学」 分数线超传统名校

近年来多位知名企业家纷纷「入局」办大学，除虞仁荣外，「玻璃大王」曹德旺出资创办的福建福耀科技大学也于今年开始招收本科生。这些新型研究型大学来势凶猛，录取分数线超过了不少传统名校。

相关新闻：浙江宁波东方理工大学揭牌 晶片首富虞仁荣出资

福耀科技大学由福耀玻璃工业集团创始人曹德旺出资100亿元人民币创立，现任校长为前西安交通大学校长、「网红校长」王树国。学校于今年9月对外招生，首批设定材料科学与工程、电脑科学与技术、机械与先进制造等8大学院。在湖南、江西、广西等省，今年该校的录取分数线已超过很多「985」名校（入选1998年「985工程」的重点大学），包括厦门大学部分专业。

宁波东方理工大学近日正式揭牌。中新社

「新民办大学」何以吸引高分考生？福耀科技大学常务副校长徐飞告诉上海《文汇报》，新型研究型大学「新」在打破体制束缚，实现理事会治理、学科交叉前置、师资全球竞聘和资源高度集约。一方面学校专业设置高度聚焦人工智能、积体电路等前沿领域，课程嵌入企业真实课题，就业方向明确；一方面校方师资力量雄厚，比如福耀科技大学已聘请15位海内外院士、56位全球前2%顶尖科学家，71.2%的教师具有海外教育或工作经历。此外相较传统名校1：15的师生比，福耀科大的师生比逼近1：5，资源相当投入密集。