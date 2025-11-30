Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大学新势力｜企业家「下场办学」 分数线超传统名校

即时中国
更新时间：09:06 2025-11-30 HKT
发布时间：09:06 2025-11-30 HKT

近年来多位知名企业家纷纷「入局」办大学，除虞仁荣外，「玻璃大王」曹德旺出资创办的福建福耀科技大学也于今年开始招收本科生。这些新型研究型大学来势凶猛，录取分数线超过了不少传统名校。

相关新闻：浙江宁波东方理工大学揭牌 晶片首富虞仁荣出资

福耀科技大学由福耀玻璃工业集团创始人曹德旺出资100亿元人民币创立，现任校长为前西安交通大学校长、「网红校长」王树国。学校于今年9月对外招生，首批设定材料科学与工程、电脑科学与技术、机械与先进制造等8大学院。在湖南、江西、广西等省，今年该校的录取分数线已超过很多「985」名校（入选1998年「985工程」的重点大学），包括厦门大学部分专业。

宁波东方理工大学近日正式揭牌。中新社
宁波东方理工大学近日正式揭牌。中新社

「新民办大学」何以吸引高分考生？福耀科技大学常务副校长徐飞告诉上海《文汇报》，新型研究型大学「新」在打破体制束缚，实现理事会治理、学科交叉前置、师资全球竞聘和资源高度集约。一方面学校专业设置高度聚焦人工智能、积体电路等前沿领域，课程嵌入企业真实课题，就业方向明确；一方面校方师资力量雄厚，比如福耀科技大学已聘请15位海内外院士、56位全球前2%顶尖科学家，71.2%的教师具有海外教育或工作经历。此外相较传统名校1：15的师生比，福耀科大的师生比逼近1：5，资源相当投入密集。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜128死83伤 150人未能联络 一男涉意图煽动被捕
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜网上设关注组发起联署 男子涉借火灾意图煽动 遭警方国安处拘捕
大埔宏福苑五级火｜网上设关注组发起联署 男子涉借火灾意图煽动 遭警方国安处拘捕
突发
12小时前
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃神情哀伤夏韶声吁永不放弃 惹哭戴祖仪罗毓仪
《善心满东华》过百艺人默哀1分钟 汪明荃胡枫神伤哀伤 《永不放弃》惹哭戴祖仪罗毓仪
影视圈
12小时前
MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者
MAMA 2025丨周润发白发黑装压轴现身 三语请观众起立 哽咽盼全场悼念火灾死难者
影视圈
13小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组再入火场搜索 部分单位曝光尽化灰烬
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
大埔宏福苑五级火｜消防处副处长陈庆勇被封「香港之子」  英文流利简报有条不紊  会考8A1B真学霸
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
时事热话
19小时前
大埔宏福苑五级火｜宏昌阁租客疑遭业主冒领灾民资助 麦美娟解话：业主或租户均符合资格申请
大埔宏福苑五级火｜租客控诉疑遭业主冒领灾民资助 麦美娟澄清：业主或租户均符合资格申请
社会
17小时前
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
2小时前
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮
时事热话
23小时前