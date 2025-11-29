大爱女子年赴百场婚宴「占便宜」？ 为120只流浪动物温饱奔走

收养流浪毛孩，照顾开支难免为经济带来压力。近日，云南保山27岁的宣宣，因为到过百场婚宴「占便宜」而成为热话。因为她想到一个好方法，成功让收养的流浪动物不用饿，又可减轻开支。



内地「齐鲁在线」报道，自2022年起，宣宣开始收养流浪动物，数量慢慢增至120只。面对庞大的照顾开支，单靠宣宣的工资根本撑不住。偶然一次参加婚宴的经历，她想到婚宴上常有大量剩菜被丢弃，若能拿来喂动物，可缓解经济压力。

为收养的流浪动物得温饱，宣宣到婚宴收集厨余。

从那时开始，宣宣就启动「婚宴打包」日子。她会特意选好日子，提早联络新人表明来意，打包清淡剩菜喂动物，并送上红包致意。她专挑清蒸鱼、白灼虾这类没怎么动过的菜，徒手快速打包。虽然有时候会感受到旁人异样的目光，让她觉得尴尬，但一想到家里等着吃饭的毛孩，她就坚持了下来。

月省千元开支

回家后，宣宣会反复清洗和煮沸餸菜，去除多余油盐和鱼骨，才与猫句粮混合。毛孩能健康生活，既能每月能节省下一、两千元，还减少食物浪费。



有网民质疑宣宣到婚宴「黐饮黐食」，惟其实她每次到场都向新人送上约100元（人民币‧下同）的利是，而胸火带走的只是没被动过的清淡剩菜。



宣宣做法获得云南、四川等地部分酒店和婚庆公司的支持，还有不少新人主动邀请她去自己的婚宴打包。亦有人称赞她对流浪动物的爱心，用「红包换剩菜」的方式，既减少了餐饮浪费，又守住了对他人的尊重，让善意形成了循环。