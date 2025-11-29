Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

打工仔悲歌︱去厕所被计时？ 网传南京公司向违规者罚¥450蚊

即时中国
更新时间：11:57 2025-11-29 HKT
发布时间：11:57 2025-11-29 HKT

打工仔去厕所要限时？周四（27日），有内地网民公开一段聊天记录显示，一家公司拍摄多名员工在厕所的照片，同时记录他们进出厕所的时间。网民指，涉事的公司位于江苏南京市江宁区，公司要求工人如厕时间不超过15分钟，否则将罚款450元（人民币‧下同）。当区宣传部工作人员表示，将前去了解此事。

据聊天记录截图显示，今年3月18日至20日期间，有人拍摄8名身穿制服的员工在厕所的图片，逐一标注每人进出厕所时间。从标注时间来看，8人如厕时约12分钟至16分钟。网民补充，涉事企业为南京某零部件公司。

有人记录员工去厕所的进出时间。纵展新闻
有人记录员工去厕所的进出时间。纵展新闻

事件引起网上热议，有人戏称拍照的人为「厕所所长」，亦有人指「这厂真这样，我干过三个月就跑了」。

内地纵览新闻报道，发布截图网民表示，自己曾是南京某零部件公司的工人，聊天记录可追溯至今年3月，是一名员工向公司管理层汇报工人的如厕情况后，有人转发至部门群组内。

该网民透露，公司安排人员不定期到厕所查看工人的如厕时间，并明确规定工场工人单次如厕时间不得超过15分钟，否则将罚款450元。厕所门口还安装监控设备，若被认定为多次如厕，同样会面临罚款。至于「多次」定议，则全看管理层心情。有工人为避免罚款，即使肚屙情况也要强忍。

周四当日，该公司人事部工作人员表示，他们与工场不在一处办公，并不清楚关于工人如厕的相关规定。南京市江宁区委宣传部工作人员当日表示，将前去了解此事。
 

