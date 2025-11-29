Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化︱大槻真希出席上海Bandai Namco嘉年华 台上突停音乐演出腰斩︱有片

即时中国
更新时间：09:40 2025-11-29 HKT
发布时间：09:40 2025-11-29 HKT

中国与日本外交关系紧张，连在国内举行的日本文化活动亦受影响。万代南梦宫嘉年华 2025（Bandai Namco Festival 2025）昨日（28日）于上海举行，活动被视为中国年末最大型的日本动漫体验活动之一，聚集《海贼王》、《机动战士》等作品展区与多组日本艺人的表演舞台。日本女歌手大槻真希在演出最后一首海贼王片尾曲《memories》时，突然音乐停止，演出中止。

网上流传影片所见，大槻真希在演出中途，台上灯光突然熄灭，大槻真希表现惊讶，随后有两名工作人员上台，再请其离场。举办方事后解释为「不可抗力因素」。

除了大槻真希，由原定29日在上海东方体育中心举办的「滨崎步2025亚洲巡回演唱会--上海站」，官方昨日也公布，因不可抗力因素取消，已经启动退票机制。

另外，上海东方艺术中心今天发布，接获主办方的通知，原定于30日晚间在上海东方艺术中心举行的「和田薰x犬夜叉30周年的音乐世界 原版动漫交响音乐会」，因不可抗力遗憾取消。

日相高市早苗本月7日在国会答询时声称，如果台湾发生紧急状况，伴随涉及使用武力，可能构成日本可行使集体自卫权的「存亡危机事态」，暗示日方可以武力介入台海。言论即时令中日关系急剧恶化，中方狠批高市言论，随后宣布暂停输入日本水产品，内地航空公司亦大幅削感赴日航班，连近期上映的《蜡笔小新：炽热的春日部舞者们》、《工作细胞》均宣布暂缓上映。

网民批不尊重艺人

网民意见：

BriNeZz：要取消早取消，做好通知解释，这样太不尊重艺人和观众了
a飞的森林：没有必要这样子吧？太难看了
ka_chooo：太不尊重人了
我爱我自己1123：真的没必要这样
康汀汀：支持取消
杜冷烃：不尊重观众也不尊重艺人

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
大埔宏福苑五级火︱新抱哭诉老爷最后一刻 厕所内湿棉被裹身手握身份证：佢惊家人揾唔到
社会
16小时前
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
01:10
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 政府18区设吊唁处 工程公司3负责人涉误杀获准保释
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛
大埔宏福苑五级火｜困浓烟密布单位不离不弃 印佣守护婆婆拍片求救 网民：好心痛｜Juicy叮
时事热话
3小时前
宏福苑楼价谣传恐「归零」？ 按揭业界澄清仅暂停估价 不是单位价值等于零
宏福苑楼价谣传恐「归零」？ 按揭业界澄清仅暂停估价 不是单位价值等于零
楼市动向
9小时前
大埔宏福苑五级火│灾民借长镜遥望烧毁家园 凄然落泪 经历火劫「仲住得吗?」
大埔宏福苑五级火│灾民借长镜遥望烧毁家园 凄然落泪 经历火劫「仲住得吗?」
突发
1小时前
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》网民力撑：香港人有善心
全城哀悼「欢乐不再」！ 《欢乐满东华》今晚改办《善心满东华》网民力撑：香港人有善心
影视圈
2小时前
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
刘松仁大量家庭照曝光 罕有剖白复杂家世：我爸爸有两个老婆 曾对妈妈心生怨恨
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜菲佣火场中紧抱3个月BB 肉身守护数小时 留医 ICU未脱险
大埔宏福苑五级火｜菲佣火场中紧抱3个月BB 肉身守护数小时 留医 ICU未脱险
突发
10小时前
大埔宏福苑五级火｜房委会即时放宽按揭贷款规定 业主可延期还款即时生效
大埔宏福苑五级火｜房委会放宽未补地价业主按揭贷款规定 允延期偿还供款
社会
3小时前
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
前TVB吸金绿叶谈大仔患罕见病：点解偏偏选中我？ 已比预期长命 盼父子齐登极乐世界
影视圈
5小时前