中日恶化︱大槻真希出席上海Bandai Namco嘉年华 台上突停音乐演出腰斩︱有片

中国与日本外交关系紧张，连在国内举行的日本文化活动亦受影响。万代南梦宫嘉年华 2025（Bandai Namco Festival 2025）昨日（28日）于上海举行，活动被视为中国年末最大型的日本动漫体验活动之一，聚集《海贼王》、《机动战士》等作品展区与多组日本艺人的表演舞台。日本女歌手大槻真希在演出最后一首海贼王片尾曲《memories》时，突然音乐停止，演出中止。



网上流传影片所见，大槻真希在演出中途，台上灯光突然熄灭，大槻真希表现惊讶，随后有两名工作人员上台，再请其离场。举办方事后解释为「不可抗力因素」。

除了大槻真希，由原定29日在上海东方体育中心举办的「滨崎步2025亚洲巡回演唱会--上海站」，官方昨日也公布，因不可抗力因素取消，已经启动退票机制。



另外，上海东方艺术中心今天发布，接获主办方的通知，原定于30日晚间在上海东方艺术中心举行的「和田薰x犬夜叉30周年的音乐世界 原版动漫交响音乐会」，因不可抗力遗憾取消。

日相高市早苗本月7日在国会答询时声称，如果台湾发生紧急状况，伴随涉及使用武力，可能构成日本可行使集体自卫权的「存亡危机事态」，暗示日方可以武力介入台海。言论即时令中日关系急剧恶化，中方狠批高市言论，随后宣布暂停输入日本水产品，内地航空公司亦大幅削感赴日航班，连近期上映的《蜡笔小新：炽热的春日部舞者们》、《工作细胞》均宣布暂缓上映。

网民批不尊重艺人

网民意见：

BriNeZz：要取消早取消，做好通知解释，这样太不尊重艺人和观众了

a飞的森林：没有必要这样子吧？太难看了

ka_chooo：太不尊重人了

我爱我自己1123：真的没必要这样

康汀汀：支持取消

杜冷烃：不尊重观众也不尊重艺人