全国极度干燥︱湖北相对湿度最低仅9% 专家预测润燥关键时间

更新时间：08:59 2025-11-29 HKT
发布时间：08:59 2025-11-29 HKT

内地大部地区近日雨雪稀少，空气干燥，即使南方也陷入少有的干燥状态。南方周四 （27日）部分城市相对湿度甚至低于20%，像湖北罗田，最小相对湿度只有9%，打破当地11月最干燥纪录。

中国天气网气像分析师于群分析，每年11月，夏季风撤退后，南方晴朗干燥的天气会变多。今年11月下旬，冷空气虽然频繁，但「干冷」属性突出，降水大幅偏少，从近10天降水距平实况来看，中东部大部地区降水较常年同期普遍偏少80%以上。加之干燥的北风吹走了空的水汽，导致空气相对湿度进一步降低。

于群表示，中国于周五至周日（28至30日）大部地区干燥的局面将会持续，内蒙古东部、东北一带是全国降水最频繁的区域。西北地区到华北平原一带，周五至周六三天越来越干燥，30日下午山西、河北部分地区相对湿度可能低于10%，要格外警惕火灾的发生。

12月初随著暖湿气流开始增强，配合冷空气南下，12月2日至3日南方将出现一轮较大范围降雨天气，雨势虽然不强，但能起到「润燥」作用。
 

