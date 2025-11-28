Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

广东精神分裂患者怀疑邻居加害 「先下手为强」砍死祖孙三口上诉待判

更新时间：19:13 2025-11-28 HKT
发布时间：19:13 2025-11-28 HKT

广东廉江市发生一家三口灭门案，凶手叶某志被确认为精神分裂症患者，称认为邻居有加害意图故先下手为强。今年8月叶某志一审被判处死刑，他不服上诉，案件今天（28日）再审，择期宣判。

凶手父亲称这两年没见过他吃药

综合内媒报道，叶某志在本年3月27日傍晚7点多闯进邻居何某的家中，持刀砍击杀害何某的母亲、妻子和大儿子，整个过程只用了30多秒。何某母亲和大儿子当场身亡，其妻则送院后不治。叶某志逃跑后自杀未遂，在家中厨房被拘捕。当时叶某志的父亲也在家，他将作案工具扔到自家鱼池里，因涉嫌毁灭证据也被捕。

何某的妻子和大儿子。澎湃新闻
在审讯期间，叶某志声称他认为何家放毒气害自己，并使用某种手段使其汽车无法启动，一气之下便带同两把刀对何家「先下手为强」。

叶某志和其父被捕的通知书。中国新闻周刊
廉江市公安局提供鉴定证明书，证实叶某志患有精神分裂症；但目前他处于疾病缓解期，有受审能力。叶某志的哥哥作供称，曾在2019年带叶某志到精神病院求诊，超初他有听从医嘱吃药，但之后就不清楚了。叶某志的父亲则称这2年也没见过他吃药。何家家属向记者表示，两家人关系不密切，尤其何某已经3年多没回老家，不存在积怨。

叶某志闯进何家的闭路电视片段。中国新闻周刊
一审法官认为，虽然凶手是病人，但其罪行情节严重，加上被认定为「对行为的违法性和后果有明确认识」，且至今没有悔意，不获从轻处罚，依例判处死刑。叶某志不服上诉，案件择日宣判。

