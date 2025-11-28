杭州女当街偷外卖奶茶 称只是「小事」以为警察不会管

近日，杭州白杨派出所接到外送员小吴的报案，称自己已经送到客户楼下的奶茶不翼而飞。经调查，警方锁定一名女子并将其拘捕，她坦承自己想喝奶茶就顺手牵羊一杯，以为没人在意、警察也不会管。最后，事件以双方和解作结。

令外送员要赔客户钱

综合内媒报道，小吴将奶茶送到外卖柜时发现柜子已经放满，在征得客户同意后他将奶茶放到旁边，并拍下位置方便让客户领取。不料约10分钟后，客户打电话称没有找到，他自己因而要赔钱。他选择报警：「虽然不贵，但是想想就很生气。为什么要随便拿走别人的东西！」

警察翻看闭路电视发现一名可疑的女子，她经过外卖柜拿起放在地上的奶茶袋子，看了一眼便大摇大摆地拿走，完全没有检查附近有没有监控镜头。经小吴辨认，女子拿走的正是他2分钟前送达的奶茶。

警察拘捕韦某某。极目新闻

警察对韦某某进行审讯。极目新闻

警察随即拘捕嫌犯韦某某，她辩称自己在路上闲逛突然想喝奶茶，看见地上的外卖就直接偷走了。她表示自己最近经济紧张，加上嘴馋就实行盗窃，认为只是一杯奶茶没有人会计较，这种「小事」即使报警警察也不会受理，「没想到这么快就被抓了」。

考虑到韦某某是初犯且得到当事人谅解，警方决定不予行政处罚，教育代替惩戒。