中日恶化︱王毅再批高市：公然开历史倒车 侵害中国主权和领土完整

即时中国
更新时间：11:23 2025-11-28 HKT
发布时间：11:23 2025-11-28 HKT

11月27日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话，其间再斥日本领导人涉台言论挑衅。

相关新闻：中日恶化︱王毅：日本领导人讲了不该讲的话 中方必须予以坚决回击

王毅阐明中方在台湾问题上的立场，强调日本现职领导人发表涉台挑衅言论，公然开历史倒车，侵害中国主权和领土完整。中法作为安理会常任理事国和全面战略伙伴，应当共同维护二战胜利成果，在涉及对方核心利益问题上坚定相互支持。希望法方继续坚定恪守一个中国原则。

相关新闻：中日恶化｜高市疑似软化 中方拒收货斥「仍不思悔改」

博纳表示，马克龙总统期待很快访问中国，巩固深化两国元首的友谊，并就推进法中、欧中关系以及共同应对全球性危机进行深入战略沟通。相信此访将引领两国关系高质量发展，并为世界和平稳定作出新贡献。法方坚持独立自主外交传统，坚定不移奉行一个中国政策，理解中方在台湾问题上的正当立场。期待同中方增进相互信任，加强对话协作，共同应对全球治理及经济失衡等挑战。欧中关系健康发展至关重要，法方愿在良好法中关系基础上为欧中对话合作发挥积极作用。

双方还就乌克兰危机交换意见。博纳介绍了法方立场。王毅表示，中方支持一切致力于和平的努力，支持达成全面、持久、当事各方都接受的和平协议，支持构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，愿同法方就此保持沟通。

