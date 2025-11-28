Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜贵州榕江募捐驰援香港 「村超」球场成爱心集结地

即时中国
更新时间：09:16 2025-11-28 HKT
发布时间：09:13 2025-11-28 HKT

香港大埔宏福苑发生重大火灾，死亡人数增至94人，牵动人心。11月27日晚，贵州榕江县红十字会在村超球场设立捐赠点，榕江乡亲们纷纷捐款，支援香港受灾民众。多名村超球员表示，希望为香港大埔火灾救援尽绵薄之力。榕江县委书记徐勃也在微信群中公布了线上捐款渠道。

榕江县红十字会发起募捐

榕江县红十字会27日发起倡议，当晚7时开始，在贵州村超球场设立爱心汇聚接收捐赠点，向全县发起为香港大埔受灾民众募捐的倡议。倡议书称，「在这里，我们见证过无数热血沸腾的足球赛事，感受到各民族同胞团结一心的力量。此刻，我们更要让这里成为传递爱心的温暖港湾，将榕江人民的关怀与情谊送达香港大埔。」

相关新闻：大埔宏福苑五级火｜腾讯、阿里、蚂蚁、小米、字节跳动等共捐款6000万港元 支援香港火灾救援

相关新闻：大埔宏福苑五级火︱深圳消防莲塘集结 官方：例行测试

这场爱心捐赠的缘起，是足球搭建的友谊桥梁。自2023年「村超」火爆出圈以来，榕江与香港的体育文化交流便持续升温，一次次跨省跨港的足球邀约，一场场酣畅淋漓的绿茵竞技，让黔东南的乡土气息与香江之畔的都市活力碰撞出深厚情谊，也为此次爱心驰援埋下伏笔。

当晚，村超球场上捐款的人们摩肩接踵。接受南方都市报采访的村足球员金先生表示「之前榕江受灾时，全国各地的朋友都来帮助咱们，香港遇到这个困难，我们肯定要伸出援手。」

村超球员王香兵说：「香港大埔宏福苑发生火灾，不是我们想看到的，榕江和香港两地的情谊是非常深厚，今天我们过来向香港捐款，尽点绵薄之力，香港加油！」
 

