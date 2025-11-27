Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日恶化｜多名旅日中国公民遭辱骂殴打受伤 中使馆再发警告

即时中国
更新时间：12:30 2025-11-27 HKT
发布时间：12:24 2025-11-27 HKT

中国驻日本大使馆再次提醒中国公民近期避免前往日本，并提醒当地中国公民注意人身安全。理由是近日接连传出多宗中国公民在日遭受「无故侮辱和暴力攻击」的案例，并声称部分受害者甚至因此受伤。

声明指，近年来，日本治安环境持续恶化。据日本警察厅统计，2021年至2024年，日本涉嫌违反刑法的犯罪案件逐年增加，自56.8万件增加至73.8万件。拐卖、放火、杀人、抢劫、强奸、猥亵等重罪由8821件增长至14614件，增长约65.7%。

国台办发言人彭庆恩。
国台办发言人彭庆恩。

今年7月以来，驻日使领馆接到的中国公民被歧视类案件求助明显增加，11月份尤为突出。近日，多名旅日中国公民报告遭到无端辱骂殴打并受伤。

有关案件发生后，驻日本大使馆和各总领馆第一时间表达慰问并提供协助，向日方提出交涉，要求尽快破案，严惩凶手，切实保护中国公民合法权益。目前多宗案件仍未侦破，施暴者尚未受到法律制裁。

中国驻日本大使馆再次提醒中国公民近期避免前往日本，提醒已在日中国公民切实提高安全防范意识，加强自我保护。如遇针对性、歧视性案件，请注意保存证据，及时报警并联系驻日使领馆寻求协助。

此外，国台办发言人彭庆恩在26日的发布会上亦指出，今年以来，日本发生多宗包括台湾同胞在内的游客遇袭事件。近日，日本首相公然发表涉台挑衅言论，严重恶化人员交流氛围。日本社会右翼分子、反华、仇华极端行为增多，给游客人身和生命安全带来重大风险。台湾同胞是我们的骨肉天亲，我们强烈谴责类似的暴力行为，日方应尽快严惩肇事者。
 

