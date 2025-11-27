大埔宏福苑五级火｜腾讯、阿里、蚂蚁、小米、字节跳动等共捐款6000万港元 支援香港火灾救援

大埔宏福苑五级火，至今造成55人死亡。中国各界支援香港火灾救援，纷纷捐款。除了中国红十字会已宣布捐赠200万元人民币外，腾讯、阿里、蚂蚁、小米、字节跳动等内地各互联网企业第一时间开启捐款，支援香港火灾救援。

AlipayHK设专项捐助通道

11月27日，蚂蚁集团和在港企业Alipay HK首批捐赠1000万港元，用于受灾居民的紧急救援、过渡安置、生活物资补给等工作。据了解，AlipayHK首页已开设专项援助通道，方便香港市民第一时间参与慈善机构的救援项目。

蚂蚁集团表示，向救灾一线的所有消防医护人员、社会爱心力量致以崇高的敬意。蚂蚁集团将持续关注救援情况，并和公益伙伴们一起努力，尽我们所能帮助受灾同胞早日渡过难关。

11月27日，马云公益基金会宣布紧急捐赠3000万港元，向受灾家庭和个人提供经济援助，向冒著生命危险英勇救火的消防员和应急人员及其家庭提供帮助。

阿里巴巴也宣布已紧急启动首批捐款2000万港元，支援香港火灾救援及后续过渡安置、生活物资补给、情绪疏导等。同时，也已启动应急救灾响应机制，菜鸟等业务正调动最近距离食物、被褥等应急物资，送往受灾地，帮助有需要居民渡过难关。

同日，雷军发文表示：香港小米基金会捐赠1000万港元，紧急驰援香港大埔火灾救援。祈愿逝者安息、伤者康复，受灾同胞早日渡过难关。

腾讯基金会上午官宣，腾讯公益慈善基金会（香港）启动首批捐款1000万港元，用于受灾居民的紧急救援、过渡安置、生活物资补给及情绪疏导等急需工作。腾讯表示，将持续关注救灾情况，根据灾情和实际需求，和各方保持合作，祈愿受灾居民平安及生活早日恢复正常。

字节跳动午后宣布，字节跳动（香港）启动捐赠1000万港元，捐款将用于受灾人群的紧急救援与过渡安置，并助力灾后社区的恢复工作。

字节跳动表示，向恪尽职守、全力投入救援的消防与救护人员，以及积极参与赈灾的各界团体致以崇高的敬意。将持续关注赈灾救援情况，并根据实际灾情和需求，与各方保持密切协作。同根互助，共渡难关。衷心祈愿受灾居民平安，生活早日恢复正常。

李宁集团宣布捐赠2000万港元现金及装备；特步捐赠2000万港元现金及装备，用于香港大埔受灾同胞灾后安置所需；富贵鸟集团捐赠总额500万港元现金及装备。

据央视新闻此前报道，中国红十字会总会于今天（27日）向香港红十字会捐赠200万元人民币，用于火灾的应急救援和人道救助，并将根据救灾需要提供后续支援。

