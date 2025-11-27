中美元首通话 官媒：近10年来首提军国主义

中美元首近日通电话，中方专门提到，中美曾并肩抗击法西斯和军国主义，当前更应该共同维护好二战胜利成果。这是中美元首的交流中，近十年来首次直接提及「军国主义」。

央视旗下新媒体「玉渊谭天」周三（26日）晚发布评论指出，以上表述是中美元首的交流中，近十年来首次直接提及「军国主义」，并传递明确信号：日本军国主义出现复活苗头，应该被视作国际社会共同面临的挑战，亟须各国共同应对。

「玉渊潭天」称，当前国际社会对日本军国主义死灰复燃的风险，仍缺乏足够警惕。

中国外交部11月以来已经在新闻发布会和外交场合八次提到「军国主义」，且相关表述已从警示「防止军国主义阴魂复活」，转变为近期强调「坚决阻击任何复活军国主义的图谋」。

文章指出，日本2022年已将国防战略从「纯防御」转向所谓「反击能力」建设，做好了「对外打击」的铺垫，近年来不断推进军备升级；并在经济、法理、社会与教育层面为军国主义复活创造了条件。

「玉渊潭天」引述复旦大学美国研究中心吴心伯分析称，日本军国主义一旦死灰复燃，首要风险是主动挑起亚太军事冲突，因此中美在阻止日本军国主义复活问题上，完全存在协调合作的空间与必要性，这既是美国作为安理会常任理事国的责任，也符合其国家利益。

美国总统特朗普通电话后在社媒的发文中称通话「非常愉快」，且已接受习近平邀请将于明年4月访问北京，但并未提及台湾问题。