Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中美元首通话 官媒：近10年来首提军国主义

即时中国
更新时间：10:52 2025-11-27 HKT
发布时间：10:51 2025-11-27 HKT

中美元首近日通电话，中方专门提到，中美曾并肩抗击法西斯和军国主义，当前更应该共同维护好二战胜利成果。这是中美元首的交流中，近十年来首次直接提及「军国主义」。

相关新闻：中日关系恶化｜外交部回应中美元首通话 「美方发起的」

央视旗下新媒体「玉渊谭天」周三（26日）晚发布评论指出，以上表述是中美元首的交流中，近十年来首次直接提及「军国主义」，并传递明确信号：日本军国主义出现复活苗头，应该被视作国际社会共同面临的挑战，亟须各国共同应对。

「玉渊潭天」称，当前国际社会对日本军国主义死灰复燃的风险，仍缺乏足够警惕。

相关新闻：中日恶化｜特朗普与高市通电话 据报曾劝勿在涉台问题上刺激中国

中国外交部11月以来已经在新闻发布会和外交场合八次提到「军国主义」，且相关表述已从警示「防止军国主义阴魂复活」，转变为近期强调「坚决阻击任何复活军国主义的图谋」。

文章指出，日本2022年已将国防战略从「纯防御」转向所谓「反击能力」建设，做好了「对外打击」的铺垫，近年来不断推进军备升级；并在经济、法理、社会与教育层面为军国主义复活创造了条件。

相关新闻：特朗普：明年4月访华 回请习近平同年稍后访美 称中美关系非常牢固

「玉渊潭天」引述复旦大学美国研究中心吴心伯分析称，日本军国主义一旦死灰复燃，首要风险是主动挑起亚太军事冲突，因此中美在阻止日本军国主义复活问题上，完全存在协调合作的空间与必要性，这既是美国作为安理会常任理事国的责任，也符合其国家利益。

相关新闻：中美元首明年料见4次 美财长称对台立场「不变」

美国总统特朗普通电话后在社媒的发文中称通话「非常愉快」，且已接受习近平邀请将于明年4月访问北京，但并未提及台湾问题。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
37分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
3小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
50分钟前