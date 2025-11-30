奇案解密｜洞房夜丈夫睹妻与奸夫睡新房 掀轰动上海情杀案

男人最怕「戴帽」，更何况是新婚夜老婆在自己面前和他人洞房。上海90年代，便有男子不堪受辱，将肆无忌惮在眼前与情夫「紧密互动」的新娘子活活掐死，成为当地轰动一时的情杀悲剧。

性格内向相亲认识死者

上海织带厂35岁工人周晓军，生性内向，说话结结巴巴，一直单身。最终，周晓军在钢管厂工作的二姐介绍下，认识了农村户口的临时工李小燕。

相关新闻：奇案解密︱20岁美少女肢解情人妻抛珠江 闻判死咧嘴惨笑哼张惠妹名曲《解脱》

曾经结婚的李小燕，丈夫因犯罪入狱离婚，容貎娟好的她，当时其实是一脚踏两船。

陷入热恋的周晓军，数个月后无意中发现李小燕「偷食」，质问对方时，李小燕却无意二选一，「他叫李斌，各方面都比你强得多。何去何从，悉听尊便。」周晓军唯有忍痛分手。

时过数月，李小燕在1989年3月突然致电周晓军，声称已与李斌分手，希望与周再续前缘，于是周晓军再以结婚为目标与李小燕重修旧好。

借老实人谋上口户籍

不过，李小燕主动吃回头草，其实另有盘算。只有农村户口的她，因工受伤，厂方表示如她能取得上海户口便准李小燕成为正式员工作补偿。于是，李小燕便一心利用老实的周晓军做踏脚石，好成为真正上海人。



相关新闻：奇案解密︱安徽女遭电骗失逾¥20万施美人计报复 真凶动情缅甸偷渡回国落网

周晓军积极筹备婚事，购买了一间二手房悉心布置做婚房。

奇怪的是，周晓军每次求婚，要求领取结婚证，李小燕总是诸多理由推却，「我们是真心相爱，不用拘泥于形式主义，所以结婚登记的事情不用著急。」

爱情冲昏头脑的周晓军没有多想，继续用心准备婚礼。直至婚礼举行前数日，周晓军突然发觉李小燕腹部已微微隆起和出现孕吐，从无婚前性行为的他，才惊觉自己又戴绿帽。

婚礼前揭发已怀情夫孽种

李小燕面对质问，承认孩子是李斌的，声称一直想一刀两断但被对方纠缠，承诺婚后会真心爱周晓军，要求如期举行婚礼。骑虎难下的周晓军无奈只好再相信爱情一次。

岂料，1990年10月1日，周晓军和李小燕终于办完婚礼，以为可以圆梦正式和李小燕洞房，却发现回到婚房时，李斌已坐在屋内。

李小燕竟然无耻地向周晓军表示，「今天晚上是我和他的最后一夜，过了这夜，我们就一刀两断。」然后和情夫一起上了周晓军布置的婚床，留下呆如木鸡的周晓军在房外。

相关新闻：奇案解密︱广州「陪酒公主」拍性爱片逼婚 已婚情人精心设局轮奸害命

哑忍男人最痛的周晓军，尊严换不了幸福，李小燕之后继续有家不归，公然会情郎，最终，周晓军在举办婚礼不足两星期，在10月13日终于爆发，徒手将刚回家的李小燕掐颈至气绝身亡。

杀害新婚妻子后两日，周晓军在15日到了上海市公安局自首，最后被上海人民法院判处死刑，让这场「三人行」闹剧落幕。