武汉酒店客托友送药无果后猝死 一原因网民撑前台拒协助

湖北武汉有酒店住客，身体不适找朋友代送药给自己，但酒店前台被指拒绝协助，5小时后住客被发现猝死房中。家属指控酒店任由救命药放在前台，未积极送给死者，但网民普遍认为悲剧责任不在酒店方，原因是送药者未能说出死者全名。

封面新闻报道，51岁死者小胡，出差入住阳逻经济开发区雅斯特酒店，20日早上，患心脏病、高血压及糖尿病等问题的小胡，因身体不适，致电当地友人韩顺（化名）送药。

死者患有糖尿病及高血压等疾病。小红书＠小五狼

韩顺多次致电死者无人接听，认为酒店若积极排查可能及时救回对方。小红书＠小五狼

韩顺约20分钟后赶到酒店，由于未能说出小胡全名，酒店前台只将药留下。他说：「前台拒绝协助查询住客资料，也拒绝代为送药。」

5小时后，酒店人员打扫房间，发现小胡已不省人事，已无生命迹象。

家属查看监控后认为，前台收到药品后长达五小时未采取任何排查动作，期间胡男可能已在房内挣扎，若酒店有积极查找小胡送药，可能会及时救回他一命。目前，家属正等待尸检结果，以明确死因及责任比例。

对此，雅斯特酒店集团尚未公开回应。死者家属称，酒店仅愿提出2万元人民币人道补偿，双方尚未达成一致。家属表示将依司法鉴定结果，继续走法律途径维权。

湖北赋兮律师事务所律师尚满庆表示，若证实胡男死于心脏病、高血压或糖尿病急性发作，而酒店在得知客人紧急送药后仍未履行必要的核实、排查义务，酒店可能需承担次要责任。

不过，网民则普遍认为事件实属不幸，因送药者连死者全名也不知道，酒店难以因此而提供住客资料，否则侵犯客户私隐。