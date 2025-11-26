文化差异︱上海地铁南亚旅客集体开餐 网民不满：全车咖喱味︱有片

继浙江杭州机场有疑似印度健全旅客扮伤残坐轮椅，以获快捷通关后，上海地铁又发生南亚旅客车厢集体食咖喱馅饼事件，成为网民热议事件。上海地铁指车厢内禁止进食，但承认无职员巡查。

行李塞死通道

网传25日晚发布的影片显示，上海地铁一列车厢，两旁坐满约7-8名南亚旅客，他们的大型行李箱完全占据通道，令其他乘客无法通过。



更离谱的是，这些南亚旅客，在禁止进食的车厢内，居然集体进食，人人持著即弃纸碟开心Share咖喱馅饼，旅客津津有味地用手分享美食，令车厢充斥咖喱味道。

据潇湘晨报报道，有其他网友根据车厢玻璃后露出的半个地铁站名推测位于上海浦东国际机场附近的「凌空路」地铁站。

事件在网上造成极大讨论，许多网民不满该批南亚旅客不守禁食规则，气味影响其他乘客。也有网民指，事件或许是文化差异造成，该批旅客不知上海地铁不可进食。



官方认无人巡视车厢

上海地铁客服表示，地铁有规定，一律不准在车厢内吃东西，更别提带味道的食物了。即使乘客有进食的生理需求，可以下车在站台上吃，也可以求助工作人员。客服说，如果发现有人在地铁上吃东西，乘客可以求助工作人员前来制止，或者拨打客服电话反映。

上海地铁之后又回复指，目前车厢内是没有工作人员巡视的，遇到这种情况也是希望乘客能求助或者反馈。对于视讯，工作人员说时间地点尚不能确定，他们将向上反馈并核实情况。