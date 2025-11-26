Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

文化差异︱上海地铁南亚旅客集体开餐 网民不满：全车咖喱味︱有片

即时中国
更新时间：18:20 2025-11-26 HKT
发布时间：18:20 2025-11-26 HKT

继浙江杭州机场有疑似印度健全旅客扮伤残坐轮椅，以获快捷通关后，上海地铁又发生南亚旅客车厢集体食咖喱馅饼事件，成为网民热议事件。上海地铁指车厢内禁止进食，但承认无职员巡查。

行李塞死通道

网传25日晚发布的影片显示，上海地铁一列车厢，两旁坐满约7-8名南亚旅客，他们的大型行李箱完全占据通道，令其他乘客无法通过。


相关新闻：杭州机场惊现印度轮椅党 四肢健全被批扮残攞著数

更离谱的是，这些南亚旅客，在禁止进食的车厢内，居然集体进食，人人持著即弃纸碟开心Share咖喱馅饼，旅客津津有味地用手分享美食，令车厢充斥咖喱味道。

据潇湘晨报报道，有其他网友根据车厢玻璃后露出的半个地铁站名推测位于上海浦东国际机场附近的「凌空路」地铁站。

事件在网上造成极大讨论，许多网民不满该批南亚旅客不守禁食规则，气味影响其他乘客。也有网民指，事件或许是文化差异造成，该批旅客不知上海地铁不可进食。

相关新闻：加尔各答飞广州 相隔5年中印复直航

官方认无人巡视车厢

上海地铁客服表示，地铁有规定，一律不准在车厢内吃东西，更别提带味道的食物了。即使乘客有进食的生理需求，可以下车在站台上吃，也可以求助工作人员。客服说，如果发现有人在地铁上吃东西，乘客可以求助工作人员前来制止，或者拨打客服电话反映。

上海地铁之后又回复指，目前车厢内是没有工作人员巡视的，遇到这种情况也是希望乘客能求助或者反馈。对于视讯，工作人员说时间地点尚不能确定，他们将向上反馈并核实情况。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 李家超指增至36人死 279人失联
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
6小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前