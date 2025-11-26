广州公布标识英译规范 叉烧官方英文名系……

广州近日公布2025版《广州市公共场所英文标识译写规范》，解决过去译名不统一、不精准等问题，其中广东标志性食品之一的叉烧，英文获正名为「Char Siu」。

部份沿用外国字典

据《南方都市报》报道，广州市委外办24日消息，近日公布的2025版《广州市公共场所英文标识译写规范》，是2022年的升级版，重点破解过往标识译写不统一、表达不通用、文化适配不足、专业术语不精准等痛点，进一步最佳化城市语言环境，让公共标识指引更清晰易懂，全面提升广州国际化形象与涉外服务质效。

《规范》一方面明确统一的标准化译写准则，著力强化译写的精准性、规范性；一方面深度融入广州本土文化基因，在市政交通、文旅娱乐、餐饮住宿等场景，系统补充广州城市道路、经典粤菜、特色景点等标识译写规范，让公共标识既贴合国际交流通用需求，又彰显鲜明的广州城市特质，真正实现标准统一与本土韵味的有机融合。

2025版《规范》聚焦九大重点领域，涵盖通则、市政交通、文旅娱乐、体育、教育、医疗卫生、餐饮住宿、商业金融、政务九大部分的公共标识；同时将标识划分为功能设施资讯、警示警告资讯、限令禁止资讯、指示指令资讯、说明提示资讯等大类，分类清晰、覆盖全面。

相较于2022版《规范》，2025版《规范》对经典粤菜的英文翻译进行了详细规定和解释：

7.4.2.1 具有中国特色且被外国人广泛接受的传统食品，如饺子、包子、糭子、馒头、火烧、煎饼、肉夹馍、油条等，本著推广汉语及中国餐饮文化的原则，可以用汉语拼音拼写。

7.4.2.2 具有中国特色且已被国外主要英文字典收录的，使用汉语方言或音译拼写的菜名，仍保留其原拼写方式。如：馄饨译作Wonton。



7.4.2.3 已成为英语外来词并收入权威英语词典的中国菜名和食品名称，保留其原译名。如：豆腐译作Tofu，叉烧译作Char Siu。

7.4.2.4 中文菜肴名称无法体现其做法及主配料的，使用汉语拼音，并用圆括号标示注释。如：油茶译作Youcha（Stir-Fried Flour Tea)。

7.4.2.5 以菜肴的主料为主，配料或汤汁为辅的中餐菜肴，可采用「主料（名称/形状）+With/in+配料/汤汁」的翻译原则，如：龙虾汤米粉译作Vermicelli in Lobster Soup。

7.4.2.6 以菜肴的烹制方法为主，原料为辅的中餐菜肴，可采用「做法（动词过去分词）+主料（名称/形状）+With/in+配料/汤汁」的翻译原则，如：青芥芝士焗原贝译作Baked Scallops With Green Mustard & Cheese；上汤焗澳龙译作Baked Australian Lobster in Gravy。

7.4.2.7 以菜肴的形状或口感为主，原料为辅的中餐菜肴，可采用「做法（动词过去分词）+形状/口感+主料+配料」的翻译原则，如：玉免饺拼虾饺译作Bunny-Shaped Dumplings and Shrimp Dumplings。

7.4.2.8 以菜肴的人名或地名为主，原料为辅的中餐菜肴，可采用「做法（动词过去分词）+主辅料+人名/地名+Style」的翻译原则。

7.4.2.9 含义模糊的菜肴，翻译时指明其原料，如：荷塘月色译作Lotus Root Slices, Sweetened Beans and Celery。