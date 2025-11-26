亚冠杯｜「中日大战」成都上演 赛前当局要求球迷「文明观赛」

11月25日晚，在四川成都举行的2025-2026赛季亚冠精英联赛（AFC）东亚区第五轮比赛中，成都蓉城队主场1比1战平日本广岛三箭队。由于该赛事在中日关系紧张背景下上演，赛前日本驻重庆总领馆向日侨发布安全提醒，而多名成都球迷也收到当局通知，被要求「文明观赛、礼貌待客」。

当地多名球迷称，赛前收到派出所、社区人员来电或短信通知，被要求「文明观赛、礼貌待客」，不能作出过激言行。成都警方当天也对球场周边实施交通管制，附近停满警车。大批便衣警察在开赛前数小时进入球场待命，分布看台各个区域。客队日本球迷仅75人，他们被安排在高层看台，一旁保安人数甚至超过客队球迷数量。两队最后1比1战平，现场没有传出不愉快事件。

在日本首相高市早苗「台湾有事」言论引发中日关系紧张之际，日本政府也对可能出现的突发事态保持警惕。日本驻重庆总领馆在赛前提醒观赛球迷及当地日侨避免卷入纠纷，呼吁日侨勿直接前往体育场。出于安全考虑，客场观赛的广岛球迷被要求乘坐专用巴士进出赛场。

亚冠精英联赛日本神户胜利船队客场对阵上海申花队的比赛，周三（26日）晚将在上海举行。中国体育记者丰臻在微博发文称，上海申花的主场和成都蓉城一样，都会严格控制入场人数及现场氛围。​​​

