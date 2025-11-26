Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚冠杯｜「中日大战」成都上演 赛前当局要求球迷「文明观赛」

即时中国
更新时间：12:30 2025-11-26 HKT
发布时间：12:30 2025-11-26 HKT

11月25日晚，在四川成都举行的2025-2026赛季亚冠精英联赛（AFC）东亚区第五轮比赛中，成都蓉城队主场1比1战平日本广岛三箭队。由于该赛事在中日关系紧张背景下上演，赛前日本驻重庆总领馆向日侨发布安全提醒，而多名成都球迷也收到当局通知，被要求「文明观赛、礼貌待客」。

相关新闻：中日交恶｜河南「东京大饭店」改名「开封欢迎你」惹热议

当地多名球迷称，赛前收到派出所、社区人员来电或短信通知，被要求「文明观赛、礼貌待客」，不能作出过激言行。成都警方当天也对球场周边实施交通管制，附近停满警车。大批便衣警察在开赛前数小时进入球场待命，分布看台各个区域。客队日本球迷仅75人，他们被安排在高层看台，一旁保安人数甚至超过客队球迷数量。两队最后1比1战平，现场没有传出不愉快事件。

相关新闻：中日恶化｜赖清德发帖吃寿司吁游日声援高市 国台办：媚日卖台丑陋无底线

在日本首相高市早苗「台湾有事」言论引发中日关系紧张之际，日本政府也对可能出现的突发事态保持警惕。日本驻重庆总领馆在赛前提醒观赛球迷及当地日侨避免卷入纠纷，呼吁日侨勿直接前往体育场。出于安全考虑，客场观赛的广岛球迷被要求乘坐专用巴士进出赛场。

相关新闻：中日恶化｜担忧安全 日本栃木县小山市取消到海南参与国际会议

亚冠精英联赛日本神户胜利船队客场对阵上海申花队的比赛，周三（26日）晚将在上海举行。中国体育记者丰臻在微博发文称，上海申花的主场和成都蓉城一样，都会严格控制入场人数及现场氛围。​​​
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 李家超指增至36人死 279人失联
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
6小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前