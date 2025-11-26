Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「把病人留住是艺术」 安徽卫生院标语引发争议

即时中国
更新时间：18:00 2025-11-26 HKT
发布时间：10:00 2025-11-26 HKT

「把病看好是本事，把病人留住是艺术。」内地有网友周二（25日）发布视频晒出安徽阜阳太和县肖口镇卫生院墙上的一句标语，引发关注和热议。

引发各种解读

有网友称，把病人留住的潜台词就是要把病人的钱留住，医院悬挂这样的标语不太合适。「一天能看好的病，用一年来治愈。」一位网友留言评论。也有网友称，「把病人留住」，也可能是指把病人从死亡的路上拉回来，让病人多活几年。还有网友认为，医院挂出标语引发各种解读，说明标语没有起到应有的效果，建议进行修改。

安徽卫生院标语引发争议。
安徽卫生院标语引发争议。

院方回应：让患者少跑路

据《纵览新闻》，肖口镇卫生院工作人员25日下午确认该卫生院的墙上确实有这句话，贴上去没多久，她并没有看到网上对这句标语的争议，称会把此事汇报给领导。其后，该工作人员称经了解，该院张贴「把病人留住是艺术」的标语本意是能在该卫生院看好的病尽量在卫生院看，因为来卫生院看病的多是老人，如果再去县里、市里看病确实不方便，意思是让患者少跑路。对于会不会更换标语，工作人员称有关科室还需要进行商议。

至于太和县卫健委则回应称，未关注到肖口镇卫生院标语引起争议一事，会去了解此事。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 李家超指增至36人死 279人失联
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
6小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前