「把病人留住是艺术」 安徽卫生院标语引发争议

「把病看好是本事，把病人留住是艺术。」内地有网友周二（25日）发布视频晒出安徽阜阳太和县肖口镇卫生院墙上的一句标语，引发关注和热议。

引发各种解读

有网友称，把病人留住的潜台词就是要把病人的钱留住，医院悬挂这样的标语不太合适。「一天能看好的病，用一年来治愈。」一位网友留言评论。也有网友称，「把病人留住」，也可能是指把病人从死亡的路上拉回来，让病人多活几年。还有网友认为，医院挂出标语引发各种解读，说明标语没有起到应有的效果，建议进行修改。

安徽卫生院标语引发争议。

院方回应：让患者少跑路

据《纵览新闻》，肖口镇卫生院工作人员25日下午确认该卫生院的墙上确实有这句话，贴上去没多久，她并没有看到网上对这句标语的争议，称会把此事汇报给领导。其后，该工作人员称经了解，该院张贴「把病人留住是艺术」的标语本意是能在该卫生院看好的病尽量在卫生院看，因为来卫生院看病的多是老人，如果再去县里、市里看病确实不方便，意思是让患者少跑路。对于会不会更换标语，工作人员称有关科室还需要进行商议。

至于太和县卫健委则回应称，未关注到肖口镇卫生院标语引起争议一事，会去了解此事。