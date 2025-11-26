Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「三只松鼠」︱入职要改名加入「鼠」字 零食商花名文化惹议

即时中国
更新时间：09:00 2025-11-26 HKT
发布时间：09:00 2025-11-26 HKT

近日有网友发帖称，在入职休闲内地零食品牌「三只松鼠」后，员工需将自己的名字改为「鼠某某」，事件引发舆论关注。该品牌方证实此事，称这是企业内部文化，但并非强制规定。

零食商「三只松鼠」要员工改名的花名文化引起讨论。网图
一位网友发布的照片显示，在一个会议现场，每个座位前都摆放著以「鼠」字开头的名牌，第一排靠中间的两个座位名牌还写著「松鼠老爹」「松鼠老母」。据悉「松鼠老爹」即公司创始人章燎原。有网民认为「很好玩」，也有人表示，取花名没问题，但必须以「鼠」字开头，自己接受不了。

三只松鼠工作人员23日表示，公司确有以「鼠」字作为名字前缀的文化，「感觉更亲切、可爱一些，也突出品牌特色」。公司还有「发货鼠」「客服鼠」等职工，并称呼消费者为「主人」。该工作人员同时强调，这并非强制规定，「没说不同意（取花名）就会有甚么后果」。

取花名是很多互联网公司的企业文化。有律师表示，若企业在推行花名文化时未采取强制手段，且未侵犯员工姓名权等人格权利，通常是合法的；但若强制执行，则可能侵犯员工的人格尊严。

 

