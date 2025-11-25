中国20多岁青年与母游日 关西机场堕楼身亡
更新时间：19:34 2025-11-25 HKT
发布时间：19:34 2025-11-25 HKT
发布时间：19:34 2025-11-25 HKT
据日本富士新闻网报道，日本大阪关西机场，一名与母亲到当地旅游的20多岁中国籍男子，今午在机场第一航厦一度危坐四楼墙边，当警方接报到场试图拉回失败，青年自行松手堕下重伤，送院抢救无效身亡。
报道引述警方指，死者当时双脚悬空，面向的士站及巴士落客点危坐。男子看到警车到达后，双手抓著墙边整个人悬空墙外，警员试图将青年拉回时，对方自行松手，跌落二楼再反弹落一楼重伤，救护人员抵达将意识不明的伤者送院后，院方宣告不治。
据了解，死者与母亲正于当地旅游。
自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
