内地「尿袋」最严新规明年落地 料3C认证失效市面仅半数产品可过关

内地移动电源（内地称充电宝，港称尿袋）市场将迎来大变天，有内媒报道，一份「史上最严」的充电宝新规将落地，目前市场上仅约一半产品有望通过新认证，无法满足新标技术要求，将被迫退出市场。

料明年6月实施

据《蓝鲸新闻》独家报道，内地工信部已于10月及11月多次组织召开《移动电源安全技术规范》征求意见稿研讨会。报道获悉的一份《移动电源安全技术规范》（征求意见稿）（以下简称「新规」）显示，与旧标准相比，新国标在整机、线路板和电芯三大技术领域提出了数十项严苛改进。

相关新闻：小米充电宝或著火︱内地宣布回收逾14万个「尿袋」 香港官网仍有售同款

「经过三四轮研讨会，目前标准已基本定稿，预计12月公示，2026年2月正式发布，同年6月起实施。新规落地后，原有3C认证规定将全面失效。」报道引述参会企业负责人称。

值得注意的是，在航空运输管理方面，「已获3C认证的产品以后仍可携带登机。」据上述知情人士预估，随著2026年新标准正式加严执行，目前市场上仅约一半产品有望通过新认证。

相关新闻：3C认证？「尿袋」起飞前客舱起火 厦门航空一航班延误

「这不仅是技术升级，更是一场行业大考。」一位充电宝供应链资深人士，向蓝鲸记者如此评价称。

上述参会企业负责人也预估，新规实施后，预计将有近七成现有产能，因无法满足新标技术要求，将被迫退出移动电源市场。

