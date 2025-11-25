庐山未开发区｜11人野游1堕亡被追¥7.4万救援费 组织者遭行拘10日

近期在江西庐山，几名登山者违规进山冒险，不料被困其中。在获救后，被当地政府追偿了7万元（人民币，下同）的救援费用，相关组织者也被处以行政拘留，引发社会关注。

救援费用近50万元

综合内媒报道，今年9月27日下午，江西庐山景区消防救援大队接报，多名「驴友」在登山途中被困，请求救援。消防员赶到事发区域后，并未第一时间发现被困人员，于是用无人机到处寻找，最终在五老峰当中的第四峰，海拔1200多米的悬崖处发现了这几名被困人员，整个悬崖几乎是垂直的，他们就蜷缩在悬崖缝隙里，稍有不慎就可能坠崖，凶险非常。

当时天色已晚救援难度较大，消防部门立即联系了公安、应急、医疗和社会救援等多方力量协同展开营救。救援人员分析后，最终决定采取从山顶索降的方式，架设安全绳施救。经过一天一夜的不间断搜救，直到第二天晚上9时许，8名被困人员才被全部转移到安全地带。

事后经了解，事故中，共有11人擅自进入景区内未开发山区，且并未在相关部门进行报备。遇险后其中1人不幸坠崖身亡，2人自行脱险，其余8人被困。

警方调查指，涉事的11人进山时并没有购买景区门票，属私自前往景区未开发区域。而在救援过程中，当地政府调集多方救援力量共200余人，调用专业照明、吊装设备和无人机等装备参与营救，初步估算救援费用近50万元。而且，为保证救援期间所有人员安全，当地政府对景区实施了2天关闭。考虑到动用大量公共资源实施救援，当地政府依法依规对这群登山者追偿7.4万元救援费用。活动组织者也被警方予以行政拘留10日。

对违规探险者同步追究行政与民事责任，此案例引发广泛关注，不少网友表示「支持严惩！」「建议全国推广」。

