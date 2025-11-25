郎平获颁国际奥委会教练终身成就奖

国际奥委会24日宣布，来自中国的排球教练郎平和来自古巴的摔跤教练迪亚斯获颁2025年国际奥林匹克委员会教练终身成就奖。

国际奥委会主席考文垂在颁奖礼上祝贺两名得奖者时说：「感谢你们为你们的运动项目、运动员等所作出的奉献。曾参与体育事业的人们都知道，从体育中获得的经历将引领我们的日常生活，这是为何教练角色如此重要。」

郎平说：「这份奖项是一个伟大的荣耀。我非常感激国际奥委会和国际排球联合会对我教练工作的认可。我有太多人要感谢，从在中国、意大利和美国执教过的杰出球队、球员到我当球员时给予指引的教练和导师。这份认可属于他们所有人。」

中国排球协会周一（24日）晚在微博发文祝贺郎平获奖。贴文介绍，郎平曾于1995年至1998年和2013年至2021年担任中国女排主教练，带领球队获得2015年女排世界杯、2016年里约奥运会和2019年女排世界杯冠军，为中国排球做出了卓越贡献。 ​​​

郎平1960年12月出生于中国天津，是中国女子排球运动员、教练员，奥运冠军。在球员时期，郎平以「铁𨱍头」而闻名，曾帮助中国女排扬威1981年世界杯赛、1982年世界女排锦标赛和1984年洛杉矶奥运会，实现「三连冠」。

国际奥委会教练终身成就奖于2017年设立，由国际奥委会运动员团队委员会发起，旨在表彰教练在运动员场上场下发展过程中发挥的不可或缺的作用。