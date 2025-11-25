江苏台办主任简历遭撤下 曾评金门撞船案惹议

江苏省政府台湾事务办公室主任练月琴的简历被官方撤下，江苏省台办主任一职目前空缺。练月琴已从公共视野中消失逾一月，她去年曾以「情绪会冷静」评论大陆渔船金门翻覆案，遭到大陆网民批评。

新加坡《联合早报》报道，江苏省台办官网的主任一栏目前已是空缺状态，不再显示练月琴的名字，她的简历、历史活动报道均被撤下，3名副主任孙继兵、封志成、郭玉振的相关讯息则依然正常显示。

54岁的练月琴是江苏金坛人，曾任江苏省委统战部副部长等职，2018年担任江苏省委台办、省政府台办主任，也是全国人大代表。公开讯息显示，练月琴最后一次公开出席官方活动，是10月16日至18日在江苏淮安市举办的第19届台商论坛。

一艘大陆快艇去年2月驶入金门海域，台湾海巡署人员追缉过程中，快艇翻沉造成大陆船员两死。据台媒报道，练月琴去年3月在北京参加人大会议期间，被问及事件会否影响两岸交流时，她回应称，相信大家会逐渐冷静下来，引起不少大陆网民批评。