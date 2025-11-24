Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南京大屠杀｜首批报道记者之一王火逝世 享年103岁

即时中国
更新时间：21:46 2025-11-24 HKT
发布时间：21:46 2025-11-24 HKT

内地著名作家、茅盾文学奖得主王火23日晚在四川成都逝世，享年103岁（虚岁）。王火是最早报道南京审判与大屠杀案的记者之一，抗战胜利后率先采访身中37刀仍勇敢出庭作证的南京大屠杀幸存者李秀英。

王火，本名王洪溥，江苏如东人，1924年7月生于上海，毕业于复旦大学新闻系，师从陈望道、萧乾等名师。年轻时，王火以笔为戈，是首批报道南京审判的中国记者之一。1945年，日本战败投降，王火采访了李秀英等南京大屠杀幸存者，旁听了对日本战犯谷寿夫、冈村宁次的公审，发表多篇揭露日军暴行的报道。

新闻之外，文学创作是王火人生的另一条主线。1985年，王火因救人导致左眼失明，在单目失明下完成了《战争和人》三部曲，总计160多万字，是记述抗日战争的史诗之作。该作于1997年获得第4届茅盾文学奖。

「迄今只要想起抗战时期所经历的日机大轰炸、偷渡敌人封锁线、潼关遭炮击、穿过赤地千里的中原灾区……总觉得历历在目，就在眼前。」王火在创作手记里说，「写战争是为了和平，害怕战争并不能避免战争。」

他认为，他的小说既应当写给经历过抗战的人看，也应当写给未历过抗战的人看，「尤其是青年！」

