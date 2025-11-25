Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

弹弓射东北虎惹怒网友 沈阳动物园：日常管护做法 泥弹未打到动物

即时中国
更新时间：08:55 2025-11-25 HKT
发布时间：08:55 2025-11-25 HKT

网友昨日（23日）发现，沈阳森林动物园的虎林里，竟然有一名男子使用弹弓射击受保护动物东北虎。该男子戴着口罩，在射击时更发出声音吓唬老虎，令网友非常气愤。沈阳森林动物园24日回应称该男子是园内工作人员，其行为是行业内开展日常管护工作的通用做法。

涉事男子是工作人员

微信公众号「沈阳森林动物园」11月24日发布关于网传「男子用弹弓射老虎」情况的说明，园方指经核实，事件中涉及人员是动物园工作人员，其行为是行业内开展日常管护工作的通用做法，泥弹并未打到动物，仅通过撞击发声作为驱赶信号，目的是引导东北虎从室外运动场返回室内馆舍。

男子在围栏旁站立。极目新闻
据此前多家内媒报道，事发于下午约两点半，该男子本来坐在东北虎观赏区旁边的小亭子里，突然站起来走向老虎，手里更拿著弹弓和弹丸。网友称距离太远看不清弹丸材质，随后男子拉起弹弓射向老虎。

网友称虽然没有看见弹丸是否有打中老虎，但本来躺着的老虎在男子射击后便爬了起来，而且他自己的角度是「可以清晰地看到是有弹丸的。」网友表示，男子打扰甚至吓唬动物的行为非常不礼貌，更有可能对老虎造成伤害。

随后，记者就此情况向园方核实，园方人员表示，通常来讲，饲养员也不会这样用弹弓去叫醒老虎，「我们马上会去核实情况，感谢媒体的反馈」。
 

