河南FILA店长备注顾客「买双鞋子都嫌贵」 截图错发粉丝群引众怒

网友分享她昨天（23日）在河南郑州一间FILA KIDS给儿子买鞋，后发现竟被员工将联络方式备注为「买双鞋子都嫌贵」。今日涉事商场表示已经介入调查并处理，而「FILA消费者体验官方服务号」也向消费者道歉，称已经严肃批评相关员工。

建议用优惠券背后竟埋怨

网友周末跟儿子一起买鞋，进店到结帐一共不到十分钟，试过三双鞋之后决定买一双，并在店员的建议下用券以优惠价买下。结果不久后竟然发现店长将她的联络资料和备注发布在会员群里，描述赫然写著「就买一双鞋子一直嫌贵」，而标签则为「买双鞋子都嫌贵最后用了个88（优惠券）」。网友既生气又无奈地说「我请问呢？店长的态度就是把群解散了？」

网友的名称和备注被群发。极目新闻

网友回忆购买过程，表示没有过多麻烦店员，也没有磨磨蹭蹭影响生意，认为买卖就是自由选择，不应如此被批评。不仅涉事网友，群里的其他会员也相当震惊，表示「你们都这样给客户备注吗？太无语了。原来消费是被这样对待的？」店方随后在群里道歉。

《极目新闻》记者就事件询问涉事商场正弘城，工作人员称已经接到该客人的投诉，目前正在处理。而在网友的帖子下，「FILA消费者体验官方服务号」在评论区致歉，强调已经严肃批评店员，承诺类似事情不会再出现。「我们真诚希望能有机会当面向您表达歉意，并请您监督我们改进 、提升服务水平。」