Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

高铁｜徐州东站换乘路途远跑到满头大汗 律师「不便利」为由起诉索赔¥20元

即时中国
更新时间：22:44 2025-11-23 HKT
发布时间：22:42 2025-11-23 HKT

近日，内地一名律师因高铁转车不便，向徐州东站提起诉讼。该案将于11月25日在徐州铁路运输法院开庭。殷清利表示，他在5月的两次换乘中，因为站内换乘距离过长和中转时间紧迫，导致每次都汗流浃背，感到十分疲惫，除要求站方改进外，索赔因不便所造成的损失20元（人民币，下同）。

天桥被封闭通行不方便

据《九派新闻》报道，律师殷清利因不满徐州东站高铁换乘设计不合理，将其告上法庭。徐州铁路运输法院已于7月出具《案件受理通知书》，该案将于11月25日开庭审理。他指出，徐州东站虽然设有「便捷换乘」通道，但并不能直接从站台通过电梯或步梯进入候车室，反而需要沿著出站通道行走一段距离，这让他感到非常不便。

下车后无法直接通过天桥换乘。 九派新闻
下车后无法直接通过天桥换乘。 九派新闻
徐州东站换乘路线图。 九派新闻
徐州东站换乘路线图。 九派新闻

「5月20日那天，我带著大包小包，手上的物品有6件，登上下一程列车时满头大汗，气喘吁吁。」殷清利说，「如果换成中老年人或体弱旅客，这样的换乘简直难以承受。」他回忆，换乘当天曾向徐州东站值班人员、检票人员反映该问题，得到的答复是其知道设计有问题，但作为一般工作人员无法解决。

社交媒体上也有不少网友对徐州东站的换乘设计提出批评。有旅客反映，站台处的天桥被封闭，无法方便地通行。殷清利在诉讼中请求法院判决徐州东站取消目前「设计极不合理」的中转换乘通道，改为直接在下车站台步梯、电梯及过街天桥上设置闸机等中转换乘便捷方式。同时，他要求徐州东站赔付因两次换乘不便所带来的损失20元人民币，是参照火车站小红帽行李搬运服务小件的收费标准。

徐州东站方面则表示，其换乘方式已经经过设计，并有相关指引标识。他们认为目前的设计是合理的，并且安全性更高。该事件引发了社会的广泛关注，许多旅客期待著法院的判决能够促进换乘设计的改善。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前