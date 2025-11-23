高铁｜徐州东站换乘路途远跑到满头大汗 律师「不便利」为由起诉索赔¥20元

近日，内地一名律师因高铁转车不便，向徐州东站提起诉讼。该案将于11月25日在徐州铁路运输法院开庭。殷清利表示，他在5月的两次换乘中，因为站内换乘距离过长和中转时间紧迫，导致每次都汗流浃背，感到十分疲惫，除要求站方改进外，索赔因不便所造成的损失20元（人民币，下同）。

天桥被封闭通行不方便

据《九派新闻》报道，律师殷清利因不满徐州东站高铁换乘设计不合理，将其告上法庭。徐州铁路运输法院已于7月出具《案件受理通知书》，该案将于11月25日开庭审理。他指出，徐州东站虽然设有「便捷换乘」通道，但并不能直接从站台通过电梯或步梯进入候车室，反而需要沿著出站通道行走一段距离，这让他感到非常不便。

下车后无法直接通过天桥换乘。 九派新闻

徐州东站换乘路线图。 九派新闻

「5月20日那天，我带著大包小包，手上的物品有6件，登上下一程列车时满头大汗，气喘吁吁。」殷清利说，「如果换成中老年人或体弱旅客，这样的换乘简直难以承受。」他回忆，换乘当天曾向徐州东站值班人员、检票人员反映该问题，得到的答复是其知道设计有问题，但作为一般工作人员无法解决。

社交媒体上也有不少网友对徐州东站的换乘设计提出批评。有旅客反映，站台处的天桥被封闭，无法方便地通行。殷清利在诉讼中请求法院判决徐州东站取消目前「设计极不合理」的中转换乘通道，改为直接在下车站台步梯、电梯及过街天桥上设置闸机等中转换乘便捷方式。同时，他要求徐州东站赔付因两次换乘不便所带来的损失20元人民币，是参照火车站小红帽行李搬运服务小件的收费标准。

徐州东站方面则表示，其换乘方式已经经过设计，并有相关指引标识。他们认为目前的设计是合理的，并且安全性更高。该事件引发了社会的广泛关注，许多旅客期待著法院的判决能够促进换乘设计的改善。