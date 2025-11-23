Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳机场码头至澳门再添新航线 单程70分钟直达

更新时间：21:32 2025-11-23 HKT
发布时间：21:32 2025-11-23 HKT

深圳机场码头再添新航线。今日（23日）起，深圳机场码头至澳门外港码头航线正式启航，计划每天往返各1班，航行时间单程约70分钟。自此，机场码头往返澳门的船班增至每日3班。

深圳机场码头是国家一类客货口岸，距深圳机场T3航站楼约3公里，是宝安区直接联通香港、澳门的唯一交通节点。

相关新闻：北上注意｜深圳机场至中山水上航线开通 单程仅需约35分钟

此次开通的深圳机场码头至澳门外港码头航线，每艘船可载客388人次，运营初期计划每天往返各1班，航行时间单程约70分钟，未来将根据市场情况逐步加密船班。

深圳⇋澳门70分钟直达。

该航线运营方、信德集团董事长何超琼表示，将以航线开通为起点，共同探索和构建「文旅交通综合体」，拓展更多交通模式，助力国家实践「人享其行、物畅其流」的美好愿景，让湾区人民感受到「路通心联」「从深出发」的便利与温暖。

深圳机场集团相关负责人表示，引入拥有悠久运营经验、丰富通航点和现代化船队的合作伙伴，将有效增强机场码头在区域航运网络中的枢纽地位，为深圳机场进一步挖掘「空海联运」优势提供有力支撑。机场码头也将以此次合作为契机，系统推进侯船楼、客运泊位等基础设施的升级，持续完善公共交通网络，实现「海陆空」多式联运无缝衔接，提升旅客集散效率。

随著粤港澳大湾区交通互联互通持续深化，深圳与香港、澳门的跨境人员往来愈发密切。深圳机场凭借多而全的国内航点、频密的班次以及相对较低的机票价格，吸引诸多香港、澳门居民来深乘机。据统计，今年1月—10月，在深圳机场乘机出发的港澳旅客达到62.2万人次，同比增长11.1%，「单周破万」已成常态。

