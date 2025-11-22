照片被侵权反被索赔 摄影师怒告「视觉中国」获赔¥1.5万

持续两年多的摄影师起诉视觉中国侵权一案终于迎来进展。11月20日，摄影师戴建峰在其微博发文称，自己起诉「视觉中国」销售自己拍摄的照片并「非法索赔」一事，法院判决「视觉中国」赔偿1.5万元（人民币，下同），并在官网首页公开道歉。

控诉历时两年多

据《红星新闻》报道，11月20日，摄影师戴建峰发布微博称，「对于我起诉视觉中国销售我的照片并向我非法索赔之事，经过长达两年的诉讼，近日，天津市和平区⼈民法院作出一审判决。一审判决确认视觉中国的侵权行为，要求其赔偿，并在官网首页公开道歉。」戴建峰还在微博中公布了部分判决书。

一审判决书（部分）截图。

视觉中国发给戴建峰投诉他侵权的邮件。

摄影师戴建峰发文。

2023年8月，戴建峰曾发布微博称，接到「视觉中国」电话称自己的公众号侵权，要求索赔，之后收到了对方的邮件，其中包括100多张照片和两种解决方案：购买素材套餐或者500元一张购买这些照片。戴建峰发现，这些侵权照片是自己的作品，且自己并未与视觉中国合作。该微博当时引发大量讨论。

「视觉中国」方面却认为授权来源合理合法，于是戴建峰就向法院提起诉讼，要求停止侵权、公开声明消除不良影响并赔偿。

据判决书，法院认定「视觉中国」侵犯了戴建峰《银河下的村庄》作品的信息网络传播权和署名权，判决其在官网首页位置连续48小时刊载声明，用以消除影响；赔偿戴建峰经济损失及维权合理支出共计15000元。法院驳回了戴建峰的其他诉讼请求，认定「视觉中国」销售戴建峰的另外100余幅作品不构成侵权。

据戴建峰表示，自己和Stocktrek有合作，2016年授权在全球范围内非独家代理销售其作品，但有约定这些照片不能在中国销售。Stocktrek Images与全球知名图片库Getty Images在2006年签署协议，授权Getty及其全球代理网络进行分销。2016年，Getty Images向「视觉中国」出具《授权确认书》，指定「视觉中国」作为其在中国境内的唯一授权机构，有权展示、销售和许可他人使用Getty Images提供给其的所有图片。

报道指，11月21日，「视觉中国」回应称，尊重法院的判决。