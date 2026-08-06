甜甜小记│与韦达合作愉快 谭健业继续当「红」

早前小记邀请「红旺缤纷」马主团体成员谭健业分享其入场观赛体验；今期小记则邀请他畅谈对与韦达合作的点滴，以及分享其养马心态。

香港赛马竞争激烈，要赢一场头马绝不容易，因此每场头马对马主来说都很珍贵。谭健业亦深明此理，多年来养马都是抱平常心，对胜负得失不曾强求。谭健业说：「回顾我在港的养马历程，之前和其他团体成员夹分养的马，全部均能交出头马，例如『虫草』系马匹，『虫草之星』赢过四场；『虫草老爷』赢过两场；『虫草之凰』则赢过五场。虽然上述三驹都能幸运地取胜，为我带来连场头马喜悦，但我也深明在香港要赢一场头马真是非常困难，除讲求马匹实力外，亦要有运气配合，天时、地利、人和缺一不可。所以我亦曾想过，『红旺缤纷』会否跑到退役都未能赢马呢？但最终我都选择以平常心面对。」

前季「红旺缤纷」未能适应环境，刚季终于交出头马，谭健业说：「『红旺缤纷』刚季胜出，我当然开心，因为我和一些团体成员都认为牠有能力赢马。以我所知，刚季中韦达接手此驹之前，曾看过其出赛片段；当时他已认真地表示，觉得此马具能力取胜。」

「红旺缤纷」

韦达是十三届冠军骑师，骑而优则练，挂靴后转任练马师也能站稳阵脚；谭健业亦对他推崇备至：「韦达接手『红旺缤纷』后，很用心训练牠；练者做事甚有交带，常把马匹的操练影片传给马主们看，又会细心讲解马匹的操练情况和进度如何，令马主们很放心，我们合作愉快。」

谭健业又透露，除「胜在有型」和「红旺缤纷」之外，稍后他将有生力军来港；「红旺缤粉」马主俊晖团体，将会在暑假之后（大约十月）引入一匹自购马来港，他期望该驹能够在港交出理想成绩。

陈嘉甜