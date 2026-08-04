甜甜小记│支持赛马运动 谭健业心存善念

平日小记经常走访马场，见不少马主朋友即使名下马未有出赛，也会抽空入场感受赛事气氛；其中「红旺缤纷」和「胜在有型」马主团体成员谭健业，也常入场观赛，他认为香港赛马会是全港最大的慈善团体，养马及在赛马上的投放皆属善事，值得支持。

谭健业是「虫草」系马主成员之一，以往养的「虫草之星」、「虫草老爷」及「虫草之凰」，便曾合共胜出十一场头马；至于现时养的团体马「红旺缤纷」和「胜在有型」，前驹刚季亦能交出头马。

小记不时见到谭健业入马场，亦会在场内用餐，对于马场所提供的服务，他予以好评：「马场的顾客服务做得不俗，客户服务员彬彬有礼。赛马日提供的餐饮服务，以自助餐来说，食物种类选择虽未及五星级酒店多，要到一些大赛日（收费亦会比平日稍高），选择才会多一点或提供相对昂贵的食材；不过，入场的马主或会员，往往着眼点都并非食物，最重要是有枱，可以和家人或朋友一边跑马、一边食饭。总括来说，我对马场的餐饮服务很满意。」

谭健业常在社交平台呼吁朋友支持慈善机构，亦不时亲力亲为行善，非常热心。谭健业回应说：「不少朋友都知道，我曾出任香港六大慈善团体中仁爱堂、博爱医院及九龙乐善堂的总理。不少人说我热心公益，自问不敢当，我只是一个普通香港市民，每日都要为生活而努力，做善事只是略尽绵力而已。当然，若行善能帮到社会上有需要的人，我也感到开心的。香港赛马会每年都捐助很多善款予不同的慈善团体及社福机构；对我而言，投注赛马只是玩下而已，小注怡情。若能够赢钱或旗下马匹胜出固然是好事；如果输了，某程度来说，就当是娱乐和做善事吧！」

陈嘉甜