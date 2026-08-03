甜甜小记｜引入中长途马 陶桦玮心系打吡

早前小记邀请年轻马主陶桦玮分享其养马感悟；今期小记再次邀请他受访，讲述他对「黄金蝉联」及M028的期望，他特意引入这两匹中长途马来港，目标是可参与打吡大赛。

现时陶桦玮除养有团体马「飞马座」、「丞匡掠影」外，还和太太陈绮翘养有「黄金蝉联」及M028，后两驹均交由徐雨石训练。陶桦玮说：「其实我一直希望引入中长途马来港，能参与四岁功名系列赛更是我的梦想！『飞马座』和『丞匡掠影』均属中短途马，因此今年引入『黄金蝉联』，牠在澳洲G2曾跑第六名，展示出一定长力，足够应付千六米及更长途程。『黄金蝉联』来港评分七十分插三班起步，希望牠新季健健康康，表现更上一层楼！」

陶桦玮 (左) 除养有团体马「飞马座」、「丞匡掠影」外，还和太太陈绮翘养有「黄金蝉联」及M028，四驹均交由徐雨石 (右) 训练。

陶桦玮 (左二) 表示M028将命名为「心旷神儿」，名字也是为女儿而改，希望牠在港健健康康、继续进步！

「至于M028是我首匹在外地拥有的周岁马，父系为『遥远星空』；当年我女儿出世后便购入牠，此马更和我女儿同年同月出生，可说是女儿的首份礼物。一直以来，我都期望M028可以运来香港服役，但牠这两年曾经历低谷，一度被认为不够资格来港；最后牠可成功运港，我认为全赖澳洲练马师的功劳！多得其悉心照料及教导，令M028三岁时表现大跃进。此马来港后，我将牠命名为『心旷神儿』，名字也是为女儿而改，希望牠在港健健康康、继续进步！」陶桦玮续说。

陶桦玮 (左) 希望Lot 406进度良好，将来可来港作赛。

今年三月，陶桦玮首度前往澳洲参与马匹拍卖会，结果以55万澳元买入心头好Lot 406，此驹现正在古摩亚牧场受训。陶桦玮说：「我们每月都会和古摩亚牧场方面沟通，最新消息是Lot 406送往训练基地受训了一个多月后，现已返回牧场休息，之后会再继续受训，其体态和精神都非常好！我和太太将于十月出席悉尼拍卖会时，前往探望Lot 406，希望其进度良好，将来可来港作赛。」

陈嘉甜