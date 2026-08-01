Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

包义定冲击法国

名家专栏
更新时间：17:08 2026-08-01 HKT
发布时间：17:08 2026-08-01 HKT

法国多维尔马场于香港时间今晚举行其夏季赛期首场一级赛，正是编为S2-3场直路千六米的罗斯齐尔德大赛；过往此赛吸引不少英国及爱尔兰的良驹参赛，令过去十届赛事，主队法国马和外队马各赢出五届。至于今届八匹参战马，主队和客队各占四驹，以客队马的实力较强。

英国练马师包义定 (图) 、骑师简国能与及马主Juddmonte的组合，早前凭「幻梦逸想」捧走英皇锦标。 图片来源：HKJC
英国练马师包义定 (图) 、骑师简国能与及马主Juddmonte的组合，早前凭「幻梦逸想」捧走英皇锦标。 图片来源：HKJC

英国练马师包义定、骑师简国能与及马主Juddmonte的组合，早前凭「幻梦逸想」捧走英皇锦标；现以「蓝电击」出战今赛，此马今季三战全胜，包括上仗击败「精确」赢出一级赛法尔曼斯锦标。马主的欧洲赛事经理Barry Mahon说：「『蓝电击』上季三岁时表现理想，今季踏入四岁后继续成长，马身较前更壮硕；前仗牠在皇家雅士谷赛期赢马已出色，上仗在法尔曼斯锦标让三岁马九磅仍可再捷，表现再进一步。我们决定此时还是让牠先与雌马竞逐，所以便到来法国，稍后才考虑让其在大赛挑战雄马。」

「蓝电击」今季三战全胜，包括上仗击败「精确」赢出一级赛法尔曼斯锦标。(马会截图)
「蓝电击」今季三战全胜，包括上仗击败「精确」赢出一级赛法尔曼斯锦标。(马会截图)

另一匹英国代表「信可登月」，上仗久休八个多月后复出，竞逐加冕锦标，在被外界一致睇淡之下，只败给头马「精确」两个马位跑获殿军。马主Cheveley Park Stud代表说：「『信可登月』曾长期休战，复出仍交出如此表现，我们当然不感失望；牠向来表现稳健，赛后状态将逐渐提升，今次出争罗斯齐尔德大赛是目标所在，希望可走入前列。」

另一方面，今年在法国羸出三场一级赛的岳伯仁，今仗将派遣「精确」出赛，早前牠先后赢出爱尔兰一千坚尼和加冕锦标，即使上仗不敌「蓝电击」跑第二，但今战必全力收复失地。虽然近年此赛以年长马表现稍佳，但过往替岳伯仁赢出此赛的「后土」和「果占卷」均为三岁马，因此「精确」仍具留意价值。

特约记者：文杰

最Hit
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏骢只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏骢只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
影视圈
8小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 去除顽垢建议可用1类漂白剂
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
生活百科
6小时前
陕西有男子强奸儿媳罪名成立，被告儿子认为父亲喝醉酒应改判无罪。iStock
老爷强奸新抱︱儿子替父求情盼改判无罪 网民：父子皆为畜牲
即时中国
22小时前
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
商业创科
7小时前
何文田考车场外现「睇水员」 助考生拦车管理交通、事后收利是 运输署：如违规交执法部门
02:32
考车牌｜何文田驾驶路试现「睇水员」 收利是助考生拦车 运输署：如违规交执法部门
社会
10小时前
AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵
AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵
生活百科
6小时前
游日香港家族众生相？港人细数5大常见经典特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
游日香港家族众生相？港人列5大常见特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
生活百科
5小时前
30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
家居装修
11小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-31 11:23 HKT
中国移动、中国电讯及中国联通内地三大电讯商发通告 8‧1开始手机号卡仅限官方办理。法新社
内地平价数据卡不再？ 三大电讯商：8‧1开始手机号卡仅限官方办理
即时中国
20小时前