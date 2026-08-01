法国多维尔马场于香港时间今晚举行其夏季赛期首场一级赛，正是编为S2-3场直路千六米的罗斯齐尔德大赛；过往此赛吸引不少英国及爱尔兰的良驹参赛，令过去十届赛事，主队法国马和外队马各赢出五届。至于今届八匹参战马，主队和客队各占四驹，以客队马的实力较强。

英国练马师包义定 (图) 、骑师简国能与及马主Juddmonte的组合，早前凭「幻梦逸想」捧走英皇锦标。 图片来源：HKJC

英国练马师包义定、骑师简国能与及马主Juddmonte的组合，早前凭「幻梦逸想」捧走英皇锦标；现以「蓝电击」出战今赛，此马今季三战全胜，包括上仗击败「精确」赢出一级赛法尔曼斯锦标。马主的欧洲赛事经理Barry Mahon说：「『蓝电击』上季三岁时表现理想，今季踏入四岁后继续成长，马身较前更壮硕；前仗牠在皇家雅士谷赛期赢马已出色，上仗在法尔曼斯锦标让三岁马九磅仍可再捷，表现再进一步。我们决定此时还是让牠先与雌马竞逐，所以便到来法国，稍后才考虑让其在大赛挑战雄马。」

「蓝电击」今季三战全胜，包括上仗击败「精确」赢出一级赛法尔曼斯锦标。(马会截图)

另一匹英国代表「信可登月」，上仗久休八个多月后复出，竞逐加冕锦标，在被外界一致睇淡之下，只败给头马「精确」两个马位跑获殿军。马主Cheveley Park Stud代表说：「『信可登月』曾长期休战，复出仍交出如此表现，我们当然不感失望；牠向来表现稳健，赛后状态将逐渐提升，今次出争罗斯齐尔德大赛是目标所在，希望可走入前列。」

另一方面，今年在法国羸出三场一级赛的岳伯仁，今仗将派遣「精确」出赛，早前牠先后赢出爱尔兰一千坚尼和加冕锦标，即使上仗不敌「蓝电击」跑第二，但今战必全力收复失地。虽然近年此赛以年长马表现稍佳，但过往替岳伯仁赢出此赛的「后土」和「果占卷」均为三岁马，因此「精确」仍具留意价值。

特约记者：文杰