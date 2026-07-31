甜甜小记│不是成功就是成长 陶桦玮正向养马

由资深练马师徐雨石训练的「黄金蝉联」和M028，由圈中年轻一代马主陶桦玮和其太太陈绮翘所有；虽然两人养马资历尚浅，且在过程中遇上不少考验，但无损其热忱。陶桦玮决心继续引入良驹来港，希望能挑战各项大赛，达成其养马梦想。

现时陶桦玮除了和太太陈绮翘养有上述两驹外，还与好友2019年港姐冠军黄嘉雯、陈艳燕等养有团体马「丞匡掠影」及「飞马座」。近期陶桦玮更组成一个名为奖金女神的赛马团体，由他与谢灏颐律师任团体经理人，成员包括其太太陈绮翘、陈艳燕和黄嘉雯。

奖金女神团体已成功物色良驹，陶桦玮说：「奖金女神是我们新成立的团体，特地为我太太和对养马有热诚的好姊妹成立，我协助她们成为经理人。我们已引入一匹名为Land Of Nod的自购马，大约在八月初到港。其实之前有澳洲练马师介绍了一匹西澳二级赛冠军给我们，可惜牠最终未能通过兽医检验，所以不能来港。」

陶桦玮补充：「今次我们决定引入Land Of Nod，因为觉得牠具有潜力；此父系马在香港算非常新，另一匹同父马也在石哥（徐雨石）马房，团体成员也一致决定继续和石哥并肩作战。」陶桦玮向来欣赏徐雨石，他的数匹马均交由石哥训练，以行动支持这位华人练马师。

从过去一年的养马体验，陶桦玮都悟出了的一些道理：「刚季是我首年以个人名义养马，季中经历『陶梦成真』和团体马『艾彼奥』因伤患而退役，的确对我是颇大打击。但想深一层，赢大赛的大马主应该都经历过我所经历的；我要么赚到，要么学到，反正我不可能亏到！我认为要达致成功，无可能完全避免失败，我对养马仍然充满热情！新季我的养马量有增无减，我仍然走在养马梦的路途上！」

陈嘉甜