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甜甜小记│感激家人粉丝力撑 潘明辉抗压有法

名家专栏
更新时间：17:00 2026-07-30 HKT
发布时间：17:00 2026-07-30 HKT

潘明辉早于澳洲学艺时，已有「火车潘」之称号，是公认的骑得之人；事实上，他曾赢过告东尼奖及二级赛头马，骑功扎实。潘明辉不断求进，也清楚自己的优点及需要改进之处，务求能成为更优秀的骑师，并渴望日后能胜出一级赛及到海外跑大赛。

上季潘明辉合共取得二十七场头马，表现平稳，但其实季初时遇过低潮，迟至去年十月中才凭「骏奕快车」打开季内胜门。潘明辉说：「我对于刚季初自己的表现完全不满意，后来慢慢增加头马数字，整体表现尚可。如果要赞赏自己，可说抗压能力比之前更强，亦更具自信心，心态上变得更为成熟。至于做得不足的地方，我觉得是跟进马匹方面未够积极，沟通可再做得更好；如果我能更主动向练马师们跟进自己跑开的坐骑，或许能减少流失的机会。」

去年三月，潘明辉曾策「直线力山」赢出二级赛主席锦标，刚季他则策「浪漫战神」赢出三级赛皇太后杯；骑者表示，希望能遇上良驹，剑指一级赛并冲出香港，到外地跑大赛。

「浪漫战神」
「浪漫战神」

两年前，小记亦替潘明辉做过专访，当时他指骑师生涯有高有低，很多谢家人和马迷粉丝的支持；现时潘明辉也心存感激：「因为一开锣就要专注全季八十八个赛马日，有时身心都会疲倦，每当收到朋友和马迷一些简单的鼓励说话，又或者回家与家人们闲话家常、饮啖汤，就知道原来背后有人一直默默支持我，便不想令他们失望，于是可保持热诚、继续冲刺。」

骑师向来是一门高压行业，潘明辉在工余时间都会寻求减压方法，他家中养有狗女Sophie，除了闲来和狗狗玩耍释放压力外，还会打网球、踢波和睇Netflix放松心情。今个暑假，潘明辉前往新疆、格鲁吉亚等较冷门的地区旅游，他解释说：「唞暑时间比较充裕，可以探索一下较冷门的地方，香港没有直航去格鲁吉亚，所以加了新疆作为中途站；加上这两个地方都有野外骑马，可以一边骑马一边欣赏草原雪山，应该都几chill。」

陈嘉甜

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