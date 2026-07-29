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甜甜小记│雷霆救兵变长驻 奥尔民自觉「幸运」

名家专栏
更新时间：17:00 2026-07-29 HKT
发布时间：17:00 2026-07-29 HKT

石厩「幸运派彩」及「烛光」系马主郑则然曾向小记表示，十分欣赏及支持奥尔民，祝福骑者能在港闯出一番事业。早前小记访问奥尔民，骑者透露他和家人都很喜欢香港，大赞香港马会对骑师照顾周到，希望能长驻香港。

谈到获得郑则然支持，奥尔民自觉幸运，他说：「郑先生（郑则然）是我在香港最喜欢的马主，他是一位了不起的人，事业非常成功，我很享受为他的旗下马策骑，而他总是格外关照我的家人。我觉得香港马主很友善，大家沟通畅顺，能与他们建立良好关系，感觉真好。」

去年二月，潘顿、何泽尧、钟易礼及杨明纶因阵上发生意外要养伤，骑师人数一度不足，马会请来数位战将以解燃眉之急，当中包括奥尔民；作为「雷霆救兵」的他，起初只获发个半月牌照，其后获续牌至季尾，最终他策骑半季共获十三场头马。

刚季奥尔民骑足全季，共获得三十二场头马，数字明显有进，反映已渐熟习香港赛马模式。奥尔民说：「上季我定下了三十W的目标，结果赢出三十二场，对此我感到满意。大家都知道，香港骑师竞争有多激烈，我对刚季成绩感到高兴，希望新季再接再厉。」 

以往曾有骑师因家人不适应香港生活节奏而选择离开，奥尔民则表示没有这方面的烦恼：「我和家人都很喜欢香港，这里治安良好、学校也很理想。对骑师而言，香港简直是天堂，香港马会把我们照顾得无微不至，沙田和跑马地马场环境设备极佳；香港赛马氛围浓厚，在这里策骑令人兴奋。我希望尽可能长久地留在香港，发展自己的事业。」

身高超过1.75米的骑师不多，而奥尔民高达1.77米，对此他说：「这个身高确实在选马方面对我造成了很多限制，因为我无法在负磅低于123磅的情况下策骑，但只要我能上阵，必定全力以赴。」

「幸运派彩」
「幸运派彩」
奥尔民和太太
奥尔民和太太
徐雨石（左一）和副练戴兆麟（左二）
徐雨石（左一）和副练戴兆麟（左二）

陈嘉甜

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