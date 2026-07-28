甜甜小记│佘汉标望创「传奇」

桂厩「侦探传奇」刚季获得三冠，斗心强横；新季更为成熟，表现可望更上一层楼。小记邀请马主团体成员佘汉标大律师受访，他分享购入此马的过程仿如「执到宝」。

小记访问佘汉标，他说：「『侦探传奇』的周岁价高达二百五十万澳元（超过一千三百万港元），后来在去年三月澳洲拍卖会上，当地有人以二十一万澳元竞投，再经几番转折，我们找马贩去抢购，最终以三百万港元购入。『侦探传奇』血统和质素俱优秀，只是有少少瑕疵，就是右前脚有轻微短足，但无碍其竞赛能力，只是不适合当配种马。我猜测前马主或因此原因而放弃，把牠放入拍卖会出售，间接令我们执到宝呢！」

佘汉标认为养马是理想社交活动，能和一班志同道合的好友一起埋班养马，分享个中乐趣。佘汉标说：「除了『侦探传奇』外，我尚有两匹团体马，埋班后会拣蟀。选择团体伙伴很重要，必须要由一位有资历的赛马团友担任领导；另外要有赛马顾问（Racing Advisor)，在选购马匹的时候要谨慎。物色良驹是一项高深学问，并非有钱夹份，就会觅得佳驷。贵马未必跑得好，平马亦未必跑得差；总之七分眼光，三分运气，缺一不可。」



关于「侦探传奇」的马名由来，佘汉标说：「何生（何国光）是大股东，他是一位很出色的人才，亦是侦探总会的主席。我认识他十多年，他的才干比我想像中要强。多年来我都笑说，何国光根本就是一个传奇人物，可能是我这番说话，触发了他为马匹改名的灵感。当何国光决定将马匹改名为『侦探传奇』的时候，各位团友都十分支持。我睇好『侦探传奇』具二班质素，新季应有两W在手。至于转仓一事，我们希望马儿转换环境，看看效果。」

「侦探传奇」

陈嘉甜

