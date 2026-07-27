甜甜小记│方嘉柏续申请雷神任帅

早于刚季初，方嘉柏已表明目标是全力争取冠军练马师宝座，结果练者说到做到，成功第五度封王。刚季尾方嘉柏聘请莫雷拉任马房主帅，雷神不负所托，全季助为方嘉柏胜出二十七场头马，助练者达成登冠大业，可说厥功至伟。相信不少马迷朋友都好奇，新季方嘉柏会否再聘雷神为帅呢？

日前小记访问方嘉柏，他说：「很多人都不断问我这个问题。是的，新季我将会申请莫雷拉回来为我的马房効力，我真的十分喜欢他。众所周知，莫雷拉是一位世界顶尖骑师、骑功一流，他回来香港策骑，对香港赛马而言绝对是一件好事。」

方嘉柏续补充：「我个人认为，若莫雷拉能全职回归并替香港赛马会策骑，成为公司骑师的话，这对他来说会更为有利，也可让冠军骑师之争变得更精彩。我感受到香港马迷非常喜爱他，希望看到他能够全季在香港策骑上阵。」

对于今季第五度登上冠军练马师宝座，方嘉柏表示十分多谢家人、马主朋友、整个马房团队及所有支持他的马迷朋友。

在小记心目中，方嘉柏和其父亲方禄麟都是很善良的人，方禄麟是一位谦谦君子，对每一位记者的提问，都很有耐心地聆听、态度诚恳。记得当年马会正式公布方嘉柏获升正时，方禄麟便对小记说：「我儿子将来必定是一位优秀练马师，一定可为香港赛马会作出贡献。」当时方禄麟的坚定眼神，至今仍历历在目，相信他必会为方嘉柏现时的成就感到骄傲。

至于方嘉柏则是一位功力及幽默感兼备的练马师，每次听他讲广东话，小记都觉得很有趣。方嘉柏说：「基本上，我能以简单的广东话沟通，这对我的工作很有帮助。我的广东话是从一班马房员工身上学会，平日我会以英文夹杂广东话与他们沟通。」

陈嘉甜