甜甜小记│罗建生周岁寻「宝」

上次小记专栏邀请「喜」系马主罗建生，分享「喜庆宝」鲜为人知的性格。在今期专栏中，小记再邀请罗建生畅谈练马师吕健威对该匹刚季最佳新马的观感，以及他近年拣蟀途径的调整。

小记访问罗建生，他说：「当『喜庆宝』在港开斋时，威哥（吕健威）对我说：『只马好犀利，似乎仲劲过『金鎗六十』。『喜庆宝』翌仗再出连捷后，威哥又对我说：『证明我无睇错！』」由此可见，「喜庆宝」在威哥眼中是可造之材。罗建生以往主力与方嘉柏和蔡约翰合作，今次首度与威哥合作，即擦出火花，「喜庆宝」首季五战四冠，荣获最佳新马，新季更趋成熟，表现令人期待。

「喜庆宝」

自从「喜劲宝」在二〇〇三年登上三冠短途马王宝座后，罗建生之后引入不少「喜」系马，当中不乏高班分子，如「喜聚宝」和「喜喜宝」等，但始终未能再遇精英佳驷。罗建生没有放弃，继续从世界各地搜购良驹，经过多番实战经验后，他近年调整其买马方针，而且取得不错成果。

罗建生说：「我养马多年，领悟到在赛马世界裹，占有一定幸运因素。我曾经投入庞大的资金，在海外购入曾战一、二级赛的自购马来港，可惜部分自购马来港后都因不太适应水土或气候不同，表现未算理想。近年我改为引进周岁马，在海外训练，从中挑选一些优秀的马来港服役，例如『喜至宝』在港五捷，我的女儿有几匹『喜』系马都是以这个模式来港服役，亦有好成绩交出，始终养马很讲运气，希望我能继续引入更多优质的『喜』系马来港。」

陈嘉甜