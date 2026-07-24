甜甜小记｜进军四岁经典系列 罗建生喜庆有宝

荣获应届最佳新马荣誉的吕厩「喜庆宝」，上季五战四胜，尽显优秀质素。小记访问马主罗建生，估不到「喜庆宝」年纪轻轻，已经洋溢一股霸气，与不少著名的马王性格相似，在今次访问中，他向小记分享马儿调皮的一面。罗建生期望「喜庆宝」能持续进步，来季能在四岁马大赛中有优异的表现。

罗建生期望「喜庆宝」(图) 能持续进步，来季能在四岁马大赛中有优异的表现。

犹记得七月十日采访冠军人马颁奖礼时，罗建生当晚在台上的答谢辞，令小记留下深刻印象。罗建生在台上说：「我已经好耐无上台攞奖，对上一次已经系二十三年前『喜劲宝』荣膺香港马王荣誉。」

罗建生 (中) 在台上说：「我已经好耐无上台攞奖，对上一次已经系二十三年前『喜劲宝』荣膺香港马王荣誉。」

曾养马王扫速度系列

回想起「喜劲宝」当年做马王时，小记也有在场采访，转眼已逾廿载，惊叹时间过得真快。在2002/03马季，「喜劲宝」横扫香港速度系列，成为香港赛马史上第二匹短途三冠马王，并于2003年登上香港马王宝座。

在2002/03马季，「喜劲宝」横扫香港速度系列，成为香港赛马史上第二匹短途三冠马王，并于2003年登上香港马王宝座。

小记访问罗建生，他说：「我感到非常开心，希望『喜庆宝』转四岁后再进一步，剑指来季四岁马经典系列赛，同时亦要多谢吕健威与何泽尧的努力。听威哥说，『喜庆宝』很有性格，充满霸气，如果你想进入牠的马格范围，牠或会周围撞。」

昔日马王如「原居民」、「美丽传承」、「金鎗六十」等，都是出名霸气十足的良驹，恍如马房内的领袖大哥哥。「喜庆宝」上季仅三岁，仍是小朋友，已散发出强大的气场，流露大将之风，前景令人期待。稍后小记再邀请罗建生分享他近年调整引进良驹的方针，以及威哥对「喜庆宝」的评价。

陈嘉甜

