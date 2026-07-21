甜甜小记│「叻叻熊」回归香港 范邦初贵在坚持

日前马会公布一批运来港的澳洲自购马和自购新马，其中最吸睛是一匹名为Bear Champ的自购马；牠正是曾经在港服役的「叻叻熊」，由「熊」系马主范邦初的太太范刘钰明拥有。

香港退役马运往外地作赛为数不少，但能以自购马身分再次回港作赛，则极其罕见；其实早于上月初，范邦初相约我们一班记者传媒晚餐时，已透露过此计划。坦白讲，小记和行家们都觉得类此情况少有，当时皆认为「叻叻熊」未必可回归，结果牠居然真的可重返香港服役，并交由廖康铭训练。

日前小记访问范邦初，他回应说：「『叻叻熊』之前退役，因为其韧带撕裂，曾运往国内养伤，当时的练马师或霍利时均建议让其退役。不过，我很喜爱此马，对牠有一定期望，也不想浪费了其潜力，于是便和太太商量，把牠运往澳洲治疗并休养，希望养回健康后可再出赛。」

「结果『叻叻熊』在澳洲养回健康，在当地两战两胜，两场胜仗跑来有板有眼，证明我当初的坚持无错，牠没有辜负我的期望，令我十分开心；同时，我很感谢香港马会，今次批准牠以自购马身分重回香港服役。」范邦初续说。

事实上，很少马主会像范邦初般处理退役马，毕竟来回澳洲和香港两地的运费不菲，另马匹在澳洲接受治疗、训练及出赛等费用也不在少数；同时，马匹回港后是否可适应水土，亦属未知之数。除非像范邦初般对「叻叻熊」有如此信心及期望，才肯愿意投放庞大资金。

讲开范邦初，他于在九十年代中期已在港养马，曾经在美国、香港、澳洲、南非及澳门等多地养马，是小记入行后首批认识的马主朋友；由于他的样子似熊，加上本身也喜欢熊公仔，因此多年来旗下马都以「熊」字命名。范生为人幽默风趣，多年来皆为行家们最喜爱的马主之一。

陈嘉甜