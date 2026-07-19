甜甜小记│张明敏愿望「人和家兴」

小记第一份工作，便是当马经记者，总是觉得，有马跑的日子，时间过得特别快，正所谓一年容易又煞科。上周的沙田煞科战和快活谷煞科战，不少马迷均有入场感受炽热的气氛，现场观察所见，最受马迷欢迎的，首推一众骑师派发马匹公仔的环节。近几年马会所送的马匹公仔，明显比早年更精美可爱，今年送出五款公仔，分别是「嘉应高升」、「浪漫勇士」、「祝愿」、「白鹭金刚」彩衣，和红色的马年公仔的彩衣，辨识度高。

上周三谷草煞科战，小记和一众马迷站在栏边，幸运地从何泽尧和黄智弘手中接过小马公仔，小记借此机会多谢他们。小记见到每位成功接到小马公仔的马迷，都面露灿烂的笑容，一众骑师好像把幸运和祝福，带给每一位支持香港赛马的马迷，希望这项充满仪式感的闭幕仪式能一直延续下去。

上周三晚尾场由希斯训练的「人和家兴」胜出，此马在港出赛八十场，累积十一场头马，认真老而弥坚。上周日「美丽同享」以九岁高龄胜出季内最后一场杯赛马主协会锦标，无巧不成话，周三晚「人和家兴」亦以九岁之龄胜出季内最后一场赛事。「人和家兴」马主张明敏有「爱国歌手」之称，他在港的养马运甚佳，除了「人和家兴」外，他养的「中国心」、「人和家盛」等均交出好成绩。张明敏赛后受访时说：「『人和家兴』这个马名改得不俗，我希望香港、中国和全世界都和和气气、兴旺、发达。希斯一直不舍得『人和家兴』退役，一直对此马有信心。『人和家兴』曾经流鼻血，脚亦曾镶过螺丝，令我对牠未敢抱太大期望，但希斯一直坚持此马斗心很强，想我们坚持保留此马，结果证明希斯正确，大家都开心。」张明敏又表示，他一向十分尊重练马师的专业意见，大家新季会否见到「人和家兴」以十岁之龄上阵呢？张明敏表示要看希斯决定，大家拭目以待。

陈嘉甜